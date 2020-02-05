Происшествия
Lenta.ruНа зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне
На круизном лайнере Diamond Princess, где был выявлен коронавирус, находятся двое граждан России. Об этом агентству ТАСС сообщили в российском посольстве в Токио. Дипломаты заявили, что пытаются выяснить состояние соотечественников, и готовы оказать им всевозможное содействие.
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Кино
Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Экономика
Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
Армия и оружие
СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ
Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Общество
Посольство сообщило об успешной эвакуации россиян из Китая
Посольство России в Китае сообщило об успешном завершении процедуры эвакуации россиян из провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Общество
Штаб: эвакуированные из Китая россияне учились там или работали
Interfax-Russia.ru - Граждане России, прибывающие в Тюмень из Китая, не являются туристами, это люди, которые проживали в стране определенное время - учились или работали, сообщил журналистам представитель оперативного штаба по профилактике коронавируса в среду в Тюмени.
Общество
За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы
Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Экономика
«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций
Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак
Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
Происшествия
Турнир по MMA в Нур-Султане завершился массовой дракой
Происшествия
В Грузии при сходе лавины погибла россиянка
Один человек погиб, еще два госпитализированы в результате схода лавины на Военно-Грузинской дороге неподалеку от границы с РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.
Шоу-бизнес
66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа
66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Авто
Suzuki представила обновлённую модель Ignis
Компания Suzuki обновила свой субкомпактный паркетник Ignis для рынка Японии. Позже новинка появится в Индии и Европе.
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира
Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, Йоханнес Клебо досрочно поздравил россиянина Александра Большунова с победой на Кубке мира.
Гаджеты
Рекламный ролик с iPhone 9 впечатляет зрелищностью
В соцсети Weibo, а чуть позже и на YouTube появился видеоролик с демонстрацией iPhone 9 в цветах Jet Black, White и Red.
Общество
Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Политика
Премьер-министр Украины обещал ограничить зарплаты министрам
Обещание урезать зарплаты министрам дал президенту Украины Владимиру Зеленскому премьер-министр страны Алексей Гончарук 4 февраля на совещании.
Здоровье
Ученые предупредили об опасности мочеиспускания в душе
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Северо-Западного университета имени Файнберга в Чикаго, категорически не рекомендуют справлять нужду во время принятия душа.
Общество
КГБ Белоруссии рассказал о взятках фигурантам «сахарного дела»
Предприятие вышло в работе «в ноль», вся прибыль оседала на счетах российского посредника. КГБ возбудил уголовные дела о взятках.
Технологии
Названа польза фитнес-браслетов и смарт-часов
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.