Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне

На круизном лайнере Diamond Princess, где был выявлен коронавирус, находятся двое граждан России. Об этом агентству ТАСС сообщили в российском посольстве в Токио. Дипломаты заявили, что пытаются выяснить состояние соотечественников, и готовы оказать им всевозможное содействие.
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Двое россиян находятся на круизном судне в Японии, где выявили коронавирус

ТАССвчера в 22:09

Двое россиян оказались на зараженном коронавирусом круизном судне у берегов Японии

МИР 24вчера в 22:46

На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне

Lenta.ruвчера в 22:13

На судне в Японии, где выявлен коронавирус, находятся два гражданина РФ

REGNUM00:33

На судне в Японии, где выявили коронавирус, находятся двое россиян

РИА Новостивчера в 21:57

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

РБКвчера в 21:48

В Японии круизное судно поместили в карантин из-за коронавируса у пассажира

News.ruвчера в 02:02
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Кино

Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
News.ru вчера в 07:12
Политика

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
Российская газета вчера в 23:22
Экономика

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
Известия вчера в 17:21
Армия и оружие

СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ

Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Журналистская правда вчера в 02:41
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Общество

Посольство сообщило об успешной эвакуации россиян из Китая

Посольство России в Китае сообщило об успешном завершении процедуры эвакуации россиян из провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса.
РБК 00:45
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Политика

Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия вчера в 08:26
Общество

Штаб: эвакуированные из Китая россияне учились там или работали

Interfax-Russia.ru - Граждане России, прибывающие в Тюмень из Китая, не являются туристами, это люди, которые проживали в стране определенное время - учились или работали, сообщил журналистам представитель оперативного штаба по профилактике коронавируса в среду в Тюмени.
Интерфакс - Россия 00:33
Общество

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия вчера в 17:50
Экономика

«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
Коммерсантъ вчера в 20:23
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Деловое.ТВ вчера в 09:29
Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак

Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
ToDay News Ufa вчера в 20:38
Происшествия

Турнир по MMA в Нур-Султане завершился массовой дракой

Газета.Ru вчера в 10:44
Происшествия

В Грузии при сходе лавины погибла россиянка

Один человек погиб, еще два госпитализированы в результате схода лавины на Военно-Грузинской дороге неподалеку от границы с РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.
Аргументы и Факты вчера в 15:30
Шоу-бизнес

66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа

66-летняя актриса Елена Проклова появилась на публике без макияжа.
Paparazzi.ru вчера в 09:43
Общество

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
РБК вчера в 12:37
Авто

Suzuki представила обновлённую модель Ignis

Компания Suzuki обновила свой субкомпактный паркетник Ignis для рынка Японии. Позже новинка появится в Индии и Европе.
Тарантас Ньюс вчера в 04:53
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03 февраля в 12:50
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира

Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, Йоханнес Клебо досрочно поздравил россиянина Александра Большунова с победой на Кубке мира.
МК-Спорт вчера в 10:48
Гаджеты

Рекламный ролик с iPhone 9 впечатляет зрелищностью

В соцсети Weibo, а чуть позже и на YouTube появился видеоролик с демонстрацией iPhone 9 в цветах Jet Black, White и Red.
Anonsens вчера в 12:56
Общество

Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России

Ведомости вчера в 11:27
Экономика

Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса

Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
REGNUM вчера в 19:16
Политика

Премьер-министр Украины обещал ограничить зарплаты министрам

Обещание урезать зарплаты министрам дал президенту Украины Владимиру Зеленскому премьер-министр страны Алексей Гончарук 4 февраля на совещании.
Красная весна вчера в 15:32
Здоровье

Ученые предупредили об опасности мочеиспускания в душе

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Северо-Западного университета имени Файнберга в Чикаго, категорически не рекомендуют справлять нужду во время принятия душа.
ToDay News Ufa вчера в 21:25
Общество

КГБ Белоруссии рассказал о взятках фигурантам «сахарного дела»

Предприятие вышло в работе «в ноль», вся прибыль оседала на счетах российского посредника. КГБ возбудил уголовные дела о взятках.
RuNews24.ru 00:14
Технологии

Названа польза фитнес-браслетов и смарт-часов

Волгоградская правда 03 февраля в 12:22
Шоу-бизнес

Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике

Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Газета Кемерова 03 февраля в 17:51
Как работают Яндекс.Новости?
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