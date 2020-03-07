Общество
Sobytiya.newsНа зарплату врачам выделят 18 млрд рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение на выделение 18,3 млрд рублей на увеличение зарплаты врачам.
Читать в источнике
Оценить179
с чего всё началось
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.Российская газета07 марта в 07:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Российская газета07 марта в 07:04
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Энергетика
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Политика
В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах
Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
Гаджеты
Самый переоценённый смартфон Xiaomi оказался самым прочным
Смартфон Mi Note 10, вероятно, можно называть самым переоценённым аппаратом Xiaomi.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Здоровье
Названы способы предотвращения рака толстой кишки
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях полюбившегося многим сериала «Сваты-7», сообщила ее коллега по кинопроекту Татьяна Кравченко.
Наука
Физиками создана пятиметровая микроволновая квантовая линия связи
Швейцарские физики разработали микроволновую квантовую линию, длина которой составляет пять метров.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Политика
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая
Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Экономика
Акции Сбербанка обвалились на фоне обещаний ЦБ изменить условия сделки
В законопроекте, который разработал ЦБ, сказано, что обязательное предложение по выкупу акций у миноритариев будет сделано при продаже первой части пакета акций Сбербанка.
Экономика
ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
Финансы
Мосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро
На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
Экономика
Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов
Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.
Общество
В Израиле ввели обязательный карантин для всех приезжающих
Власти Израиля ввели обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну граждан.
Общество
Колыма и Якутия стали самыми доступными по ипотеке регионами
Якутия попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с доступной ипотекой.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Финансы
ЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает пресс-служба ЦБ.
Происшествия
Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане
Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Общество
ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса
XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
Экономика
Курсы доллара и евро взлетели после обвала мировых цен на нефть
Курсы доллара и евро взлетели на международном валютном рынке после того, как мировые цены на нефть рухнули на 31%.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Авто
В Сети показали первые фото возрожденного Ford Bronco Sport
Пользователям Сети продемонстрировали изображения прототипной версии паркетника Ford Bronco Sport, премьерный показ которого намечается на ближайшее будущее.