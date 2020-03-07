с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение на выделение 18,3 млрд рублей на увеличение зарплаты врачам.

Политика В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.

Общество В России выявили новые случаи заражения коронавирусом В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Кино Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7» Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях полюбившегося многим сериала «Сваты-7», сообщила ее коллега по кинопроекту Татьяна Кравченко.

Общество Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Экономика ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.

Экономика Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Финансы ЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает пресс-служба ЦБ.