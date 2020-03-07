Общество

Sobytiya.newsSobytiya.newsНа зарплату врачам выделят 18 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение на выделение 18,3 млрд рублей на увеличение зарплаты врачам.
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с чего всё началось
Правительство распределило
 регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Российская газета07 марта в 07:04

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