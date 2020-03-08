Общество
Доступ1Полмиллиарда выделено Южному Уралу на зарплату медикам
Кабмин РФ выделил из бюджета 18,3 млрд рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала – из общей суммы Челябинской области будет направлено свыше 500 млн, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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с чего всё началось
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.Российская газета07 марта в 07:04
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Правительство РФ выделит еще 508 млн рублей на зарплаты врачей в Челябинске
Красная веснавчера в 15:43
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Российская газета07 марта в 07:04
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