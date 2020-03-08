с чего всё началось

Кабмин РФ выделил из бюджета 18,3 млрд рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала – из общей суммы Челябинской области будет направлено свыше 500 млн, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Культура Актриса Марина Меримсон умерла в Челябинске Заслуженная артистка РФ, актриса Марина Меримсон ушла из жизни в Челябинске, об этом продюсер Владимир Шмыров сообщил на своей странице в соцсети.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Технологии К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.

Финансы После рекордного падения цена на нефть во вторник стала расти Bloomberg в свою очередь напоминает, что накануне котировки резко упали, более чем на 10 долларов, отреагировав на выход России из сделки с ОПЕК+, которая предусматривала значительное сокращение добычи.

Общество Число зараженных коронавирусом в США превысило 600 человек В США коронавирусом нового типа заразились уже 605 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Экономика Силуанов рассказал, что гарантирует выполнение соцобязательств Член наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» Антон Силуанов заявил, что ресурсы и стабильное исполнение бюджета позволяют гарантировать выполнение всех соцобязательств.

Общество Уральские регионы возглавили рейтинг по доступности ипотеки Другие уральские регионы находятся в топ-50 по доступности ипотеке: Челябинская область занимает 17 место, Пермский край — 29, а Свердловская и Курганская области — 49 и 50 место соответственно.

Политика В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.

Общество Сильная метель накроет Сахалин и Курилы Сильный снег, местами очень сильный (20 мм и более), сильная метель, видимость 500 метров и менее, порывистый ветер 17-22 м/с (на побережьях 25-30 м/с) и налипание мокрого снега прогнозируют на Сахалине предстоящей ночью.

Общество Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.