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Коммерсантъ
Коммерсантъ

На зарубежных счетах Вексельберга из-за санкций заблокировано более $1,5 млрд

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг сообщил Forbes, что после введения американских санкций на его счетах в западных банках оказалось заморожено более $1,5 млрд.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Виктор Вексельберг — Forbes: «Я всегда считал, что хорошо понимаю западный мир»

Вексельберг может поехать в Швейцарию, но не может ничего сделать с акциями швейцарских компаний, которые составляют большую часть его состояния. На его счетах в западных банках заморожено уже более $1,5 млрд.
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РИА Новости

На счетах Вексельберга заблокировали около 1,5 миллиарда долларов

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Свыше 1,5 миллиарда долларов Вексельберга заблокированы из-за санкций

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РБК

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ТАСС

Forbes: более $1,5 млрд заблокировано на зарубежных счетах Вексельберга из-за санкций

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На зарубежных счетах Вексельберга из-за санкций заблокировано более $1,5 млрд

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Какие законы вступают в силу в России в феврале 2021 года

Одним из самых значимых законов, который начнет действовать с 1 февраля, это индексация социальных выплат, компенсаций и пособий, в том числе и тех, которые предусмотрены для инвалидов, Героев Советского Союза и России, ветеранов боевых действий и прочих льготников.
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