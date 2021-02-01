На зарубежных счетах Вексельберга из-за санкций заблокировано более $1,5 млрд
Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг сообщил Forbes, что после введения американских санкций на его счетах в западных банках оказалось заморожено более $1,5 млрд.В источнике
С чего всё началось
Виктор Вексельберг — Forbes: «Я всегда считал, что хорошо понимаю западный мир»
Вексельберг может поехать в Швейцарию, но не может ничего сделать с акциями швейцарских компаний, которые составляют большую часть его состояния. На его счетах в западных банках заморожено уже более $1,5 млрд.
Forbes00:30
Подробнее о событии