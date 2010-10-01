Экономика
МонаВистаНа заседании 23 июня Госдума рассмотрит отчет Банка России
23 июня Государственная Дума рассмотрит отчет Банка России за 2019 год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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Рост японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ вызвал вопросы в Госдуме
Интерфакс19 июня в 07:14
Чего не стоило делать Центробанку: «японская» операция регулятора вызывает вопросы
Konkurent.ruвчера в 18:12
В Госдуме заинтересовались ростом доли японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ
Финансовая газета19 июня в 08:15
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Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
РИА Новости 08:51
Хоккей
IIHF: ЧМ-2021 по хоккею пройдёт в Минске и Риге в мае
В понедельник, 22-го июня, стало окончательно известно, что первенство мира по хоккею в 2021 году пройдёт в Минске и Риге.
Sport.ru 09:59
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей для России
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова назвала величину МРОТ недостаточной, стратегической задачей для России является его повышение, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России 09:03
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
ТАСС 09:27
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Как рассказали эксперты издания "Аргументы и Факты", с 1 июля вступят в силу три самых знаковых изменения.
ПРАЙМ 02:08
Политика
Голикова рассказала об отношении Путина к снятию ограничений
Российский лидер Владимир Путин осторожно относится к снятию ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:26
Спорт
Чемпионка по стрельбе Момчилович-Величкович умерла после тяжелых родов
Трагедия для всех фанатов спортивной стрельбы произошла в Европе: всемирно известная чемпионка Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 30 лет.
Слово и Дело 08:47
Политика
Ярославский депутат просит СК проверить пост Дудя о поправках в Конституцию
Ярославский депутат Дмитрий Петровский обратился в Следственный комитет России с требованием проверить пост журналиста и блогера Юрия Дудя о поправках в Конституцию "по факту публичного оскорбления власти".
Газета.Ru 09:16
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Политика
Reuters: Кремль проследит за явкой на голосовании с помощью QR-кодов
Кремль попросил крупные российские компании прорекламировать среди их сотрудников предстоящее голосование по изменению Конституции, объяснив наиболее сложные моменты.
Компания 09:50
Общество
Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России
Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
Интерфакс 09:07
Экономика
В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 07:42
Происшествия
Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
RT на русском 07:51
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Шоу-бизнес
Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru 08:23
Наука
Возле Стоунхенджа найден памятник эпохи неолита
Археологи обнаружили кольцо доисторических шахт, вырытых тысячи лет назад возле Стоунхенджа.
Pravda.Ru 00:22
Политика
Песков заявил об отсутствии территориальных претензий России к соседям
У России нет территориальных претензий к своим соседям, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
NewInform 04:38
Здоровье
«Фонтанка»: на петербургскую Покровскую больницу составили протокол из-за заражения медиков коронавирусом
"Фонтанка": на петербургскую Покровскую больницу составили протокол из-за заражения медиков коронавирусом В Петербурге Роспотребнадзор составил протокол на Покровскую больницу из-за нарушения правил безопасности и заражения медиков коронавирусом.
Медиазона 09:55
Шоу-бизнес
Телеведущая Марина Ким станет многодетной матерью
Фигуристка Татьяна Навка рассекретила третью беременность ведущей Первого канала Марины Ким, опубликовав фото, на котором виден округлившийся живот телезвезды.
Газета.Ru 08:26
Авто
Китай запустил продажи аналога «Гелендвагена»
Китайский производитель BAIC объявил о начале продаж своего нового автомобиля Beijing BJ80.
NewInform 20 июня в 00:19
Общество
На Среднем Урале допустили смягчение «режима повышенной готовности»
Как сообщало ИА REGNUM, «режим повышенной готовности» продлили в Свердловской области по 29 июня 2020 года.
REGNUM 10:02
Происшествия
Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина
64-летний житель Москвы захотел облагородить свой подъезд портретом Иосифа Сталина. За это пенсионер поплатился жизнью.
Вести.Ru 10:12
Общество
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Шоу-бизнес
Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ 04:02
Политика
Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена
Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 08:54