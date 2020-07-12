Экономика

РБКРБКНа застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер

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Еще в 2017 году московские власти одобрили проект планировки этой территории — на ней могут быть построены четыре высотных комплекса общей площадью 1 млн кв. м, из которых около 600 тыс. кв. м могут быть жильем.
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