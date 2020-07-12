Общество

РБКРБКНа застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер

Еще в 2017 году московские власти одобрили проект планировки этой территории — на ней могут быть построены четыре высотных комплекса общей площадью 1 млн кв. м, из которых около 600 тыс. кв. м могут быть жильем.
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с чего всё началось
Еще в 2017 году московские власти одобрили
 проект планировки этой территории — на ней могут быть построены четыре высотных комплекса общей площадью 1 млн кв. м, из которых около 600 тыс. кв. м могут быть жильем.
РБК02:01

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РБК: на участок под застройку рядом с «Лосиным Островом» нашелся девелопер — группа «Гранель»

BFM.ru13:18

На застройку крупного участка у «Лосиного острова» нашелся девелопер

Компания06:14

На застройку 1 миллиона квадратных метров у парка «Лосиный остров» нашелся девелопер

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На застройку «Лосиного Острова» нашелся девелопер

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«Гранель» хочет выкупить участок рядом с «Лосиным островом»

Коммерсантъ04:02

РБК: на застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер

Моя Москва.онлайн04:23

На застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер

РБК02:01
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
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ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

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Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском 10:29
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Игры

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ЦСКА и «Рубин» обнародовали составы на матч 28-го тура РПЛ

Сегодня в Москве состоится матч 28-го тура РПЛ.
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ВС Сирии не понесли потерь в стычке с боевиками в Идлибе

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На строительство трассы Москва–Казань выделят 150 млрд рублей

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