Общество
РБКНа застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер
Еще в 2017 году московские власти одобрили проект планировки этой территории — на ней могут быть построены четыре высотных комплекса общей площадью 1 млн кв. м, из которых около 600 тыс. кв. м могут быть жильем.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом в мире.
Lenta.ru 13:14
Футбол
«Спартак» разберется по факту мошенничества в отношении Тедеско
Московский футбольный клуб "Спартак" намерен разобраться в ситуации с мошенничеством в отношении главного тренера команды Доменико Тедеско.
ТАСС Спорт 12:04
Футбол
«Краснодар» — «Урал»: Полетаев и Погребняк выйдут в основном составе
Спорт-Экспресс 12:25
Общество
Около 35 тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске 11 июля начался митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
News.ru вчера в 01:52
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся ангар с производственным оборудованием
"В Екатеринбурге ликвидируют крупный пожар на промышленной площадке", - сказала Зырянова.
Газета.Ru 12:57
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение
На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих.
Вести.Ru 10:51
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
Происшествия
СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском 10:29
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России
Политолог пояснил, что, согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий.
News.ru 01:42
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
Игры
Sony инвестирует $250 млн в Epic Games
Японская компания Sony подтвердила сообщения о инвестициях в размере $250 млн в компанию Epic Games.
ПРАЙМ 10 июля в 05:56
Шоу-бизнес
Появилось видео похищения Ольги Бузовой в центре Москвы
В Интернете опубликовали небольшой видеоролик, на котором компания неизвестных мужчин похищает популярную телеведущую и начинающую певицу Ольгу Бузову.
Аргументы недели 10 июля в 06:30
Шоу-бизнес
Экс-супругу Аршавина не узнали на фото после пластической операции
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина решилась на пластическую операцию.
Пятый канал вчера в 23:36
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Политика
Скандальный монах Сергий предложил Путину передать ему все полномочия
Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия.
Екатеринбург Онлайн 10:01
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости 11:13
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Футбол
ЦСКА и «Рубин» обнародовали составы на матч 28-го тура РПЛ
Сегодня в Москве состоится матч 28-го тура РПЛ.
Bookmaker-ratings.ru 10:20
Кино
Режиссер нового «Бэтмена» снимет сериал о полиции Готэм-Сити
Российская газета вчера в 11:31
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве 8-летней девочки
ИА Sakh.com сообщает, что по подозрению в убийстве задержана семейная пара 49-летний мужчина и 32-летняя женщина, которая рассказала, что девочка голосовала на дороге.
ИжевскИнфо.РУ 10 июля в 09:02
Футбол
Кикнадзе встретился с болельщиками после матча с «Уфой»
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе пообщался с поклонниками железнодорожников после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
RT на русском 12:48
Общество
В нескольких муниципалитетах Каталонии ввели жесткий карантин
Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение о введении жесткого карантина в городе Льейда и семи муниципалитетах провинции (комарка Сегрия), сообщили власти.
РИА Новости 12:49
Авто
Разработчик Aurus: обновление автомобилей и секретные проекты
На вебинаре рассказали об истории создания дизайна, в чём его отличие от других известных мировых производителей и как развивается дизайн проекта сейчас.
Российская газета 04:39
Армия и оружие
ВС Сирии не понесли потерь в стычке с боевиками в Идлибе
Террористы 8 раз обстреляли мирные территории на севере Сирии По информации ведомства, сегодня около половины десятого утра два отряда боевиков численностью около 250 человек организовали нападение на позиции правительственных войск в провинции Идлиб.
SM News вчера в 15:38
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Экономика
На строительство трассы Москва–Казань выделят 150 млрд рублей
Известия 10 июля в 07:00
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52