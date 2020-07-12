с чего всё началось

Еще в 2017 году московские власти одобрили проект планировки этой территории — на ней могут быть построены четыре высотных комплекса общей площадью 1 млн кв. м, из которых около 600 тыс. кв. м могут быть жильем.

На застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер

Футбол «Спартак» разберется по факту мошенничества в отношении Тедеско Московский футбольный клуб "Спартак" намерен разобраться в ситуации с мошенничеством в отношении главного тренера команды Доменико Тедеско.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,2K

Происшествия В Екатеринбурге загорелся ангар с производственным оборудованием "В Екатеринбурге ликвидируют крупный пожар на промышленной площадке", - сказала Зырянова.

Армия и оружие На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих. 825

Шоу-бизнес Появилось видео похищения Ольги Бузовой в центре Москвы В Интернете опубликовали небольшой видеоролик, на котором компания неизвестных мужчин похищает популярную телеведущую и начинающую певицу Ольгу Бузову. 51

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,4K

Происшествия На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве 8-летней девочки ИА Sakh.com сообщает, что по подозрению в убийстве задержана семейная пара 49-летний мужчина и 32-летняя женщина, которая рассказала, что девочка голосовала на дороге. 525

Футбол Кикнадзе встретился с болельщиками после матча с «Уфой» Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе пообщался с поклонниками железнодорожников после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

Общество В нескольких муниципалитетах Каталонии ввели жесткий карантин Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение о введении жесткого карантина в городе Льейда и семи муниципалитетах провинции (комарка Сегрия), сообщили власти.

Авто Разработчик Aurus: обновление автомобилей и секретные проекты На вебинаре рассказали об истории создания дизайна, в чём его отличие от других известных мировых производителей и как развивается дизайн проекта сейчас. 2

Армия и оружие ВС Сирии не понесли потерь в стычке с боевиками в Идлибе Террористы 8 раз обстреляли мирные территории на севере Сирии По информации ведомства, сегодня около половины десятого утра два отряда боевиков численностью около 250 человек организовали нападение на позиции правительственных войск в провинции Идлиб. 12