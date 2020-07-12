Общество

РБКРБКНа застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер

Еще в 2017 году московские власти одобрили проект планировки этой территории — на ней могут быть построены четыре высотных комплекса общей площадью 1 млн кв. м, из которых около 600 тыс. кв. м могут быть жильем.
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РБК: на застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер

Моя Москва.онлайн04:23

На застройку «Лосиного Острова» нашелся девелопер

ГЛАС.RU04:10

«Гранель» хочет выкупить участок рядом с «Лосиным островом»

Коммерсантъ04:02

На застройку 1 миллиона квадратных метров у парка «Лосиный остров» нашелся девелопер

Эхо Москвы03:32

На застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер

РБК02:01
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Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

РБК 04:10
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Политика

В США заявили о сдавшихся Западу ученых лаборатории Уханя

Ученые лаборатории Уханя сдались Западу и поделились информацией о происхождении коронавируса, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.
Lenta.ru 03:45
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Политика

В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
ТАСС 01:03
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Технологии

Люди стали тратить на 40% больше времени на смартфоны

За время пандемии коронавирусной инфекции люди стали тратить времени на смартфоны на 40% больше.
МонаВиста 10 июля в 12:39
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Общество

ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы

В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
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Политика

Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске

Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске.
РИА Новости вчера в 19:00
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Общество

Появилось фото «Щуки» российских наемников

Lenta.ru 03:00
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Происшествия

Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
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Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
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В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса

Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
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Футбол

«Спартак» проиграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу

Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, передает ТАСС. Игра завершилась со счетом 0:1.
Аргументы и Факты вчера в 16:15
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Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия 00:10
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Общество

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

В 2019 году список российских регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом возглавил Чукотский автономный округ, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РБК 03:24
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Общество

Салоны красоты и спорткомплексы заработают в Петербурге с 13 июля

Власти Петербурга с 13 июля снимают ряд ограничений по коронавирусу. Полноценно заработают салоны красоты и парикмахерские.
ФАН 04:24
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Китая

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье на территории провинции Хэбэй на севере Китая.
ТАСС 01:26
Авто

В Китае выпустили компактвэн в 1,5 раза дешевле Lada Largus

Совместное предприятие SAIC-General Motors – китайский автопроизводитель Wuling выпустил на рынок компактвэн Hong Guang V. Новинка оказалась практически в 1,5 раза дешевле российского Lada Largus, сообщают СМИ.
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Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
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Здоровье

В Челябинской области за сутки выявили 140 новых случаев коронавируса

За сутки, как передали в региональном минздраве, зафиксировали 4 летальных случая пациентов с COVID-19.
Evo-rus.com 09 июля в 08:16
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Футбол

Наставник «Аталанты» высказался о судействе в матче с «Ювентусом»

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался о судействе в матче 32-го тура чемпионата Италии против туринского "Ювентуса", передает Football Italia.
Газета.Ru вчера в 22:05
Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе

Военное дело 10 июля в 04:51
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Авто

В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ

В Минске стартовала массовая сборка дизельных моторов для отечественных внедорожников "УАЗ", а также для малотоннажных грузовиков и фургонов "ГАЗель".
Новые автомобили вчера в 05:17
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Пенсионерам хотят проиндексировать пенсии на 14,4 % — последние новости пенсии на 12 июля

На порталах правовой информации появились сведения о новой законодательной инициативе, поступившей в Государственную думу для обсуждения.
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Собянин заявил о загруженности дорог Москвы после снятия ограничений

В Москве после снятия ограничений увеличилась загруженность дорог в связи с решением многих жителей перейти на использование личного автотранспорта на фоне пандемии коронавирусной инфекции, заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин.
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При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских

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В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома

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Трамп отверг идею выводить США из НАТО

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