Общество
РБКНа застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер
Еще в 2017 году московские власти одобрили проект планировки этой территории — на ней могут быть построены четыре высотных комплекса общей площадью 1 млн кв. м, из которых около 600 тыс. кв. м могут быть жильем.
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Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости вчера в 08:26
Экономика
В ПФР напомнили о перерасчете выплат работающим пенсионерам
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости 03:56
Экономика
Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям
«По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина.
RT на русском 06:04
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac
Компания Apple предупредила о том, что может произойти при заклеивании камеры на ноутбуках Mac.
Невские Новости вчера в 17:01
Происшествия
На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы
Из-за разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт.
РИА Новости 05:26
Футбол
Лапочкин все же не будет заменен
В РФС все же приняли решение не менять арбитра ВАР Сергея Лапочкина в матче 28-го тура РПЛ «Краснодар» — «Урал», стало известно «РБ-Спорт».
Bookmaker-ratings.ru 04:55
Баскетбол
Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
Metaratings 09 июля в 11:42
Общество
Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Новый Калининград.Ru вчера в 08:23
Игры
Появились первые скриншоты предстоящей игры Watch Dogs Legion
Megaobzor.com вчера в 11:46
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Политика
В Польше начался второй тур выборов президента
На пост президента страны баллотируются ее действующий глава Анджей Дуда, а также Рафал Тшасковский, мэр Варшавы.
RuNews24.ru 02:38
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус не передается во время купания
В Роспотребнадзоре заявили, что россиянам не следует бояться заразиться коронавирусом во время купания, так как вирус умирает в воде, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:33
Футбол
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
В игре 32-го тура итальянского первенства туринский клуб на своем поле расписал мировую с «Аталантой» со счетом 2:2.Гости открыли счет в матче на 16-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 21:58
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
РИА Новости 04:05
Общество
Саратовцам грозят штрафы за включение музыки в обед
За действия, нарушающие тишину и покой граждан с 21.00 до 9.00, виновным грозит наказание в виде штрафа: для граждан - от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 15 до 30 тыс. рублей.
Взгляд-инфо вчера в 02:14
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших
Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие по делу о ДТП с участием артиста требуют в исках около 40 миллионов рублей, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 15:02
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценил риск второй волны COVID-19
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
Происшествия
При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
РИА Новости вчера в 05:58
Культура
«Триумфальную арку» Магритта продали на торгах за почти $22,5 млн
Аргументы и Факты 10 июля в 17:31
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Политика
В окружении Зеленского сочли Сенцова «морально прогнившим приспособленцем»
В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.
Lenta.ru 06:14
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК вчера в 13:56
Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Политика
Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России
Политолог пояснил, что, согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий.
News.ru 01:42
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
Российская газета вчера в 17:54