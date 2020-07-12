Общество
РБКНа застройку 1 млн кв. м у «Лосиного Острова» нашелся девелопер
Еще в 2017 году московские власти одобрили проект планировки этой территории — на ней могут быть построены четыре высотных комплекса общей площадью 1 млн кв. м, из которых около 600 тыс. кв. м могут быть жильем.
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Общество
В России выявлено 6615 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявлено 6615 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 03:47
Общество
Появилось фото «Щуки» российских наемников
Lenta.ru 03:00
Авто
«Немак Рус» вложит 1,7 млрд рублей в автомобили Hyundai
Объем инвестиций составит порядка 1,7 млрд рублей, также будет создано около 120 новых рабочих мест.
Автоновости дня 03:19
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Происшествия
Жильцов дома в Нижнем Новгороде временно расселят после взрыва газа
РИА Новости вчера в 03:06
Гаджеты
64 ядра частотой до 3,0 ГГц. В Сети засветились три процессора AMD Epyc Milan на архитектуре Zen 3
Техпроцесс 7 нм сохранится, но архитектура изменится — на смену Zen 2 придет Zen 3. Сейчас, благодаря стараниям информатора, есть возможности оценить спецификации трех моделей линейки.
iXBT.com вчера в 05:53
Игры
Эксперты рассказали, как бесплатно скачать и установить Watch Dogs 2
Как известно, 12 июля в 21:00 по московскому времени стартует мероприятие Ubisoft Forward в рамках которого состоится раздача игры Watch Dogs 2. Впрочем, сделать это можно лишь после показа игрового процесса Trackmania.
Дни24 03:09
Кино
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев
Популярный российский сериал «Сваты» лишился двух главных героев.
Live24 02:57
Путешествия
Решение об обмене туристами с Абхазией может появиться в ближайшие дни
Появилась информация, что в ночь с 14 на 15 июля могут принять решение о допуске туристов на местные курорты.
Countryscanner вчера в 15:11
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 67 новых случаев коронавируса
Всего в России за сутки выявлено 6615 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 727 тыс. человек.
Краснодарские известия 04:07
Здоровье
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Происшествия
Спасательное судно ТОФ в Японском море спасло «аварийную подлодку»
Моряки спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" во время учений в Японском море спасли экипаж "аварийной подводной лодки", рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Российская газета 01:15
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 10 июля в 13:02
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер вчера в 10:04
Происшествия
Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете
РИА Новости вчера в 09:21
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas.
Piter.tv 02:57
Музыка
Украинская группа «Время и Стекло» выложила клип на последнюю песню
Толк 10 июля в 10:07
Общество
Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
RT на русском вчера в 23:08
Происшествия
Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП
Lenta.ru вчера в 10:09
Общество
Столичный регион ждет новое арктическое вторжение
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики.
Российская газета вчера в 22:42
Авто
АвтоВАЗ планирует удешевить производство автомобилей Lada
В скором времени ступицы автомобилей Лада Веста начнут делать из дешевой стали. Об этом сообщает официальный сайт «avtonovostidnya.ru».
Лезги газет 10 июля в 17:25
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Здоровье
Пульмонолог назвал способы восстановить легкие после коронавируса
Напомним, ранее доктор Мясников назвал способы восстановления после коронавируса.
Live24 вчера в 04:15
Общество
Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество
Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения
Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
Известия 01:58
Наука
Причиной возникновения депрессии назван вирус
Причиной возникновения депрессии назван вирус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:46
Баскетбол
Джано Ананидзе отреагировал на переход Шенгелии в ЦСКА
Чемпионат вчера в 14:22