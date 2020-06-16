Экономика
КоммерсантъНа завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей
Для завершения строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги, по подсчетам "Автодора", потребуется 14,8 млрд руб. Финансовая составляющая проекта урегулирована не полностью, говорится в материалах Счетной палаты.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата: Строительство ЦКАД за год подорожало, но к завершению не приблизилось
Московский Комсомолец23:07
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 23:47, Ашберн
Общество
В Тульской области откроются строительные магазины
С завтрашнего дня в Тульской области откроются строительные магазины и пляжи.
Первый Тульский 15:49
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия 11:26
Общество
Власти США собираются с июля возобновить смертную казнь
В июле после почти 20-летнего перерыва в США возобновят смертные казни.
Известия 22:52
Происшествия
«Езжайте в свою Россию»: в Латвии врач обругал русскоговорящую женщину
Ребенок общался с медиком по-латышски, однако ее бабушка не знает государственного языка, и на просьбу по-русски сообщить ей диагноз врач ответил в грубой форме: начал кричать, назвал женщину "фашисткой из России" и сказал ей по-русски уезжать из страны.
РИА Новости 21:36
Общество
Жириновский предложил установить единый стандарт зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить единый зарплатный стандарт по всей России.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Здоровье
В Приамурье 16 июня для борьбы с COVID вылетят специалисты Минздрава
Специалисты Минздрава намерены во вторник выехать в Амурскую область, Карачаево-Черкесию и на Камчатку для оказания помощи пациентам с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Амур.инфо 08:26
Общество
«Росатом» считает нецелесообразным покупку «Морского старта»
В "Росатоме" считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт", передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Росатома".
Газета.Ru 20:16
Кино
Величайшим героем кино назван Индиана Джонс
Знаменитый ученый и путешественник Индиана Джонс стал главным героем во всей истории киноиндустрии.
Live24 04:27
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
В понедельник в социальных сетях появились видео с камеры из лифта дома №18Д на улице Вильского, на которых видно, как женщина нанесла несколько ударов по голове девочке, на вид ребенку около трех лет.
ТАСС 23:23
Общество
Объяснена необходимость отключать телефон в поезде
В зоне нестабильного приема сотовой связи телефоны разряжаются в несколько раз быстрее обычного.
Lenta.ru 22:27
Происшествия
В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте
РИА Новости 09:47
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Армия и оружие
Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб
Известия вчера в 18:21
Общество
Экс-командующий ВДВ обвинил Киркорова в оскорблении десантников
Депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов напомнил артисту крылатое выражение известного десантника Валерия Востротина: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».
Евразия Daily вчера в 08:45
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику из-за откровенных фото
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику своих откровенных фотографий в социальных сетях.
Взгляд.ру 13:19
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК 17:50
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 22:54
Здоровье
Росстат раскрыл смертность пациентов с COVID-19 в Башкирии
Росстат разместил данные о смертности инфицированных пациентов с диагнозом COVID-19 в Башкирии за апрель этого года.
Evo-rus.com 14:30
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском 01:22
Общество
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Профиль 13 июня в 15:19
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52