Экономика
КоммерсантъНа завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей
Для завершения строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги, по подсчетам "Автодора", потребуется 14,8 млрд руб. Финансовая составляющая проекта урегулирована не полностью, говорится в материалах Счетной палаты.
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Космос
Starlink готовится к началу ЗБТ своего спутникового интернета
На официальном сайте проекта Starlink появилась форма для записи на участие в закрытом бета-тестировании спутникового интернета от компании SpaceX.
The GEEK 02:06
Наука
Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Evo-rus.com вчера в 15:31
Общество
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал вандалов, которые испортили памятник Уинстону Черчиллю, исписав монумент расистскими надписями.
Газета.Ru 00:17
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
Происшествия
Первый медик скончалась от коронавируса на Камчатке
На Камчатке от коронавируса скончался первый медицинский работник, это фельдшер станции скорой помощи Петропавловска.
ИА Камчатка 19:43
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 8 млн.
ТАСС 19:00
Общество
Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в стране необходимо установить стандарт по зарплате.
Известия 13 июня в 22:41
Общество
Историк Соколов отказался от адвокатов
Телеканал Санкт-Петербург 06:13
Энергетика
Вторая крупная сланцевая компания США объявила о банкротстве
Extraction - уже вторая крупная сланцевая компания США, объявившая о банкротстве после мартовского обвала нефтяного рынка, который спровоцировало решение Саудовской Аравии резко увеличить добычу нефти при падении спроса в условиях пандемии коронавируса.
Интерфакс 13:46
Футбол
Экс-игрок «Реала»: «В „Барсе“ Гризманн выглядит как 14-летний мальчик»
Гризманн – один из лучших игроков Европы – переходит в "Барсу", где играют Месси и Суарес, но его будто нет на поле.
Soccer.ru 19:49
Общество
Захарова прокомментировала сериал Би-би-си «Отравление в Солсбери»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала в понедельник, 15 июня, в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» новый сериал английского телеканала Би-би-си об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль «пропагандой» и «дезинформацией».
Известия 19:56
Общество
«Росатом» считает нецелесообразным покупку «Морского старта»
В "Росатоме" считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт", передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Росатома".
Газета.Ru 20:16
Авто
Узбекские Chevrolet появились в России: цены известны
Продажи бюджетных автомобилей начались на российском рынке. Недорогие модели Chevrolet вернулись на российский рынок.
Quto.ru 05:27
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
Здоровье
С дефицитом коечного фонда на Камчатке разберутся в ближайшие дни
Нехватка кадров и коек для лечения COVID-19 на Камчатке заставила Минздрав срочно принять меры.
Medvestnik.ru 06:14
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Хоккей
Первый номер драфта НХЛ Якупов перешел в «Амур»
ProstoProSport вчера в 06:00
Хоккей
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин завершил карьеру
Нападающий Максим Рыбин завершил профессиональную карьеру, сообщил агент 38-летнего нападающего Сергей Паремузов.
Горобзор.ру 05:18
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Общество
Коронавирус может стать еще более заразным, заявил вирусолог
Коронавирус будет становиться еще заразнее, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН.
РИА Новости 18:01
Общество
Более 10 городов России решили отменить парад Победы
Газета.Ru 18:02
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 19:50
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20