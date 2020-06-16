Экономика
КоммерсантъНа завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей
Для завершения строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги, по подсчетам "Автодора", потребуется 14,8 млрд руб. Финансовая составляющая проекта урегулирована не полностью, говорится в материалах Счетной палаты.
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Общество
Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене
Учёному, президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, пишет 15 июня «Интерфакс», ссылаясь на адвоката учёного Ивана Павлова.
78.ru вчера в 04:27
Происшествия
Экс-мэра города Кимры приговорили к десяти годам колонии за взятку
RT на русском 15:58
Наука
В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства
В Оксфорде установили антикоронавирусные свойства известного лекарства.
Evo-rus.com 16:03
Путешествия
Краснодарский губернатор назвал дату открытия региона для туристов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, когда в регионе будут смягчены ограничения для приезжих туристов путем отмены обязательного прохождения самоизоляции или нахождения в обсерваторе.
РБК 15:47
Политика
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте.
РБК 01:16
Общество
В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru вчера в 20:35
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru 07:12
Авто
Компания BMW прекратила выпуск гибридного BMW i8
Напомним, первое появление гибридного купе BMW i8 состоялось 7 лет назад, тогда модель оказалась крайне привлекательной для рынка.
Faktom вчера в 12:18
Армия и оружие
В Сети оказался план вторжения Турции в Грецию и Армению
Ко всему прочему, в документе упоминается о военном вторжении в Армению.
Evo-rus.com 14:10
Энергетика
Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета вчера в 10:45
Политика
В Германии ответили Трампу на слова о защите от РФ
Посол Германии в США Эмили Хабер прокомментировала заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о защите ФРГ от России, передает РИА Новости.
Москва 24 05:12
Общество
Совет Федерации предложил сократить Новый год
Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
Культура
Умер знаменитый рыжий кот по кличке Боб
Знаменитый рыжий кот из Великобритании, прославившийся сам и прославивший своего хозяина благодаря книге "Уличный кот по кличке Боб" и одноименной экранизации, умер в возрасте не менее 14 лет в понедельник, 15 июня.
Российская газета 14:29
Общество
В магазинах начали продавать Конституцию с поправками
В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК.
Ведомости 01:50
Экономика
Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Киберспорт
Инди-разработчики начали удалять свои игры из Steam, потому что Valve до сих пор не поддержала движение Black Lives Matter
3DNews 07:51
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Политика
Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции
Большинство депутатов во вторник проголосовали за удовлетворение ходатайства генерального прокурора Армении Артура Давтяна об аресте депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
РБК 11:36
Энергетика
Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума
Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg.
Lenta.ru 16:12
Происшествия
В Ульяновске задержан первый заместитель главы города
Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС 12:41
Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru 15:10
Армия и оружие
Российский бронетранспортер подорвался в Сирии
Газета.Ru 06:48
Происшествия
Суд отправил Стерненко под домашний арест
Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения убийце Стерненко. Его отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток.
Новостной фронт вчера в 14:58
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Экономика
Спрос россиян на покупку второго жилья за рубежом вырос на 20%
Спрос россиян на покупку второго жилья за рубежом вырос на 20% за период пандемии коронавируса.
TatCenter 09:34