Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНа завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

Для завершения строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги, по подсчетам "Автодора", потребуется 14,8 млрд руб. Финансовая составляющая проекта урегулирована не полностью, говорится в материалах Счетной палаты.
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«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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Напомним, первое появление гибридного купе BMW i8 состоялось 7 лет назад, тогда модель оказалась крайне привлекательной для рынка.
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Ко всему прочему, в документе упоминается о военном вторжении в Армению.
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Российская газета вчера в 10:45
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Политика

В Германии ответили Трампу на слова о защите от РФ

Посол Германии в США Эмили Хабер прокомментировала заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о защите ФРГ от России, передает РИА Новости.
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Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
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Знаменитый рыжий кот из Великобритании, прославившийся сам и прославивший своего хозяина благодаря книге "Уличный кот по кличке Боб" и одноименной экранизации, умер в возрасте не менее 14 лет в понедельник, 15 июня.
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В магазинах начали продавать Конституцию с поправками

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Экономика

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

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Большинство депутатов во вторник проголосовали за удовлетворение ходатайства генерального прокурора Армении Артура Давтяна об аресте депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
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Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума

Продажам саудовской нефти в США предсказали падение до 35-летнего минимума. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg.
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В Ульяновске задержан первый заместитель главы города

Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
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Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России

После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
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