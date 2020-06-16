Экономика
КоммерсантъНа завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей
Для завершения строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги, по подсчетам "Автодора", потребуется 14,8 млрд руб. Финансовая составляющая проекта урегулирована не полностью, говорится в материалах Счетной палаты.
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Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Парламентская газета вчера в 16:11
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Эксперты назвали факторы успешного сопротивления России коронавирусу
России помогли более эффективно и с минимальными потерями преодолеть пандемию коронавируса несколько важных факторов.
Газета.Ru 09:31
Шоу-бизнес
Адвокаты отказались защищать Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа
Адвокаты отказались защищать актрису Эмбер Херд в деле против бывшего мужа Джонни Деппа.
Lenta.ru 10:07
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
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На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
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Происшествия
СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора
Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 11:15
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии на трассе М-5 под Челябинском
Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 18:33 — REGNUM Момент смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео.
REGNUM 11:33
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
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В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
Муж покойной Норкиной показал покупки жены до смерти
Вчера муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин опубликовал в своей социальной сети Instagram фотографию старинной печи, которую его жена заказала за несколько дней до смерти в их дачный дом.
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Происшествия
В Башкирии пьяный таксист задавил двух подростков
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Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата.
Российская газета 07:11
Армия и оружие
Польские журналисты оценили новую тактику боя танков России
Журналисты польского издания Defence24 обратили внимание на новую тактику боя, которую используют танки России.
Актуальные Новости 03:24
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МВД наградит полицейских, пострадавших при стрельбе в Москве
Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл накануне.
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Футбол
«Барселона» отказала «МЮ» в продаже Фати за 150 млн евро
Англичане предложили за полузащитника 150 млн евро, но получили отказ.
ProstoProSport 09:11
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Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
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В детском саду в Туле коронавирусом заболели 6 детей
Откроют учреждение после того, как отрицательные результаты тестов будут у всех детей и сотрудников.
Первый Тульский 08:28
Армия и оружие
План турецкого вторжения в Грецию и Армению утек в Сеть
По данным Nordic Monitor, план вторжения в Грецию существует по меньшей мере с 13 июня 2014 года и до сих пор актуален.
ФАН 04:25
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Александр Лебедев запустит русскоязычную версию Independent
В качестве СМИ издание зарегистрировали еще в конце прошлого года, им владеет компания ООО «Индепендент Рус», которая на сто процентов принадлежит Лебедеву, пишет РБК.
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Спорт
Во Франции погибла чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров
Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла в результате падения, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерации скалолазания Франции.
МИР 24 03:04
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Сухогруз сел на мель в Астраханской области
"В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 155-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз Golden Rose, следовавший по маршруту: морской порт Астрахань - порт Амирабад (Республика Иран)", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:33
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Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Общество
Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе
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Интерфакс - Россия 07:17
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18