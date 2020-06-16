Для завершения строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги, по подсчетам "Автодора", потребуется 14,8 млрд руб. Финансовая составляющая проекта урегулирована не полностью, говорится в материалах Счетной палаты.

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

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