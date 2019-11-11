Здоровье Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.

Энергетика «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Общество Аномальные морозы накроют Красноярский край Красноярский край накроют аномальные морозы в ближайшее время, передает «МИР 24».

Происшествия СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.

Политика Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Политика В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб ЕС Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС.

Политика Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.

Происшествия Следователь засекретил все материалы по делу Голунова "Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.

Происшествия На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные ученых.

Политика Макрон договорился встретиться с Трампом до саммита НАТО в Лондоне Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом встретиться перед саммитом НАТО в Лондоне.

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Происшествия СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

Экономика Медведев проведёт совещание по стратегическому развитию и нацпроектам Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте правительства РФ.

Политика Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков в Ла-Пасе Парламент Боливии, где сегодня проходило обсуждение ситуации в стране, эвакуирован из-за возобновившихся беспорядков в Ла-Пасе, сообщает местная газета Pagina 7.

Интернет YouTube сможет блокировать пользователей без «коммерческого смысла» В пункте указали, что администрация Youtube может заблокировать пользователю аккаунт или доступ к сервису, если в администрации посчитают что «он более не имеет коммерческого смысла».

Общество Дождь, снегопад и штормовой ветер: В Приморье объявлено предупреждение Во Владивостоке и на большей территории Приморья ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, на севере со снегом, местами сильные с количеством 15 – 45 мм за 12 часов и менее.

Авто Представили новую Skoda Octavia Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.

Политика Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг подал документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама.

Политика Максим Галкин обнаружил на телевидении цензуру На своем концерте в Новосибирске юморист и шоумен Максим Галкин удивил тем, что позволил себе высказываться на злободневные темы внутренней политики России.