Происшествия
РИА НовостиНа заводе «Балтика» в Петербурге произошел прорыв паропровода
Прорыв паропровода произошел в Выборгском районе Петербурга на территории завода пивоваренной компании "Балтика", сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
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Здоровье
Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме
Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
REGNUM 09 ноября в 12:27
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском 18:45
Армия и оружие
В Афганистане заявили о победе над ИГ
Lenta.ru вчера в 09:24
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Общество
Аномальные морозы накроют Красноярский край
Красноярский край накроют аномальные морозы в ближайшее время, передает «МИР 24».
МИР 24 15:48
Происшествия
СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка
Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.
Мойка78 09:49
Политика
Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе
Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 17:57
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему очки
Российская газета 20:31
Политика
В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб ЕС
Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС.
Известия вчера в 15:12
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Происшествия
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные ученых.
РИА Новости 17:23
Политика
Макрон договорился встретиться с Трампом до саммита НАТО в Лондоне
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом встретиться перед саммитом НАТО в Лондоне.
РБК 20:46
Политика
Тимошенко предрекла необратимую трагедию для Украины
РИА Новости 07:01
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 09 ноября в 00:38
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Кино
Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»
News.ru 09:52
Экономика
Медведев проведёт совещание по стратегическому развитию и нацпроектам
Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте правительства РФ.
REGNUM 00:32
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Политика
Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков в Ла-Пасе
Парламент Боливии, где сегодня проходило обсуждение ситуации в стране, эвакуирован из-за возобновившихся беспорядков в Ла-Пасе, сообщает местная газета Pagina 7.
РИА Новости 17:44
Интернет
YouTube сможет блокировать пользователей без «коммерческого смысла»
В пункте указали, что администрация Youtube может заблокировать пользователю аккаунт или доступ к сервису, если в администрации посчитают что «он более не имеет коммерческого смысла».
Astera 12:08
Общество
Дождь, снегопад и штормовой ветер: В Приморье объявлено предупреждение
Во Владивостоке и на большей территории Приморья ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, на севере со снегом, местами сильные с количеством 15 – 45 мм за 12 часов и менее.
Владивосток-Новости 17:42
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Автоновости дня 13:49
Политика
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку
Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг подал документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама.
Известия 08 ноября в 21:05
Политика
Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
RT на русском 11:56
Политика
Максим Галкин обнаружил на телевидении цензуру
На своем концерте в Новосибирске юморист и шоумен Максим Галкин удивил тем, что позволил себе высказываться на злободневные темы внутренней политики России.
Millionaire.ru вчера в 03:54
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ
Чемпионат вчера в 13:24
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
РИА Новости вчера в 23:19