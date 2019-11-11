Прорыв паропровода произошел в Выборгском районе Петербурга на территории завода пивоваренной компании "Балтика", сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

На заводе «Балтика» в Петербурге произошел прорыв паропровода

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