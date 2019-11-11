Происшествия
ИзвестияПрорыв паропровода произошел на заводе «Балтика» в Петербурге
Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает пресс-служба городского управления МЧС. Инцидент произошел по адресу 6-й Верхний переулок, 3. По данным ведомства, причиной стал прорыв паропровода.
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Эксперты полагают, что в 2020 году ставки могут снизиться до диапазона 8,5−9%, что поспособствует росту ипотечного кредитования на 25−30%, сообщает РИА Новости.
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США и Израиль отказались участвовать в конференции ООН по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ), которая пройдет в Нью-Йорке с 18 по 22 ноября.
ТАСС 18:26
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Трамп назвал дату публикации новой стенограммы разговора с Зеленским
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