Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает пресс-служба городского управления МЧС. Инцидент произошел по адресу 6-й Верхний переулок, 3. По данным ведомства, причиной стал прорыв паропровода.

Прорыв паропровода произошел на заводе «Балтика» в Петербурге

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