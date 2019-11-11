Происшествия
Газета.RuНа заводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод
На пивоваренном заводе "Балтика" в Петербурге взорвался паропровод. При хлопке стеклами повредило стоящие рядом с местом ЧП машины. Пострадали три человека, среди из них - 24-летняя сотрудница компании, госпитализированная с ожогами.
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Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 21:47
Авто
Автомобили в России подорожали при падении спроса
«На продаже выпущенного в РФ автомобиля стоимостью 1,5 миллиона рублей производитель зарабатывает не более 3%. И хотя при дальнейшем росте цен на машины и падении доходов населения автомобиль может превратиться в предмет роскоши, повышение цен - единственная возможность для производителей удержаться на плаву в условиях недозагрузки мощностей», - объяснили журналистам эксперты авторынка.
Ридус 03:45
Политика
Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках оборудования
Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках российского оборудования при выполнении национальных проектов.
RT на русском 07:28
Политика
Вакарчук назвал три способа завершить конфликт в Донбассе
Депутат Верховной рады Святослав Вакарчук заявил, что существует всего три способа завершить вооруженный конфликт в Донбассе, передает RT.
Газета.Ru 20:58
Культура
Егор Дружинин показал, как вместе с детьми смотрит шоу «Танцы на ТНТ»
Вся семья с интересом следит за шоу «Танцы на ТНТ», в котором Егор Дружинин выступает наставником.
Летидор 08:25
Авто
Opel сертифицировал две модели для России
Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Автоновости дня 03:53
Шоу-бизнес
Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой
StarHit.ru 10:00
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК 16:00
Политика
Власти Израиля начали экстрадицию Буркова в США
Власти Израиля 11 ноября начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщил адвокат Михаил Ирони.
Известия 16:58
Общество
Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре
Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45
Здоровье
Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
РЕН ТВ вчера в 17:56
Общество
Пивные напитки в России предложили сделать крепче
Производители отметили, что на международном рынке есть сорта пивных напитков крепче 7 градусов, которые не вписаны в законодательство, поэтому не могут продаваться на территории РФ.
Известия 18:51
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском 02:01
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Аризоне», Кузнецов оформил дубль
Гости победили во встрече в серии буллитов со счетом 4:3. В составе столичного клуба дубль оформил Евгений Кузнецов, но не смог реализовать свою попытку послематчевого буллита.
Sportbox.RU 21:52
Футбол
Марез был близок к переходу в «Арсенал» в 2016 году
Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез рассказал, что в 2016 году он был близок к переходу в "Арсенал".
Soccer.ru 11:06
Политика
Песков: при строительстве «Восточного» было похищено 11 млрд рублей
На первом этапе расследования хищений бюджетных средств, выделенных на строительство амурского космодрома "Восточный", было возбуждено 128 уголовных дел, которые позже объединили в 32 производства.
Комсомольская правда 06:34
Транспорт
Дорогу закрыли на севере Сахалина из-за гололеда
"В связи с образованием гололеда и невозможностью обеспечения безопасного движения автотранспорта, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке дороги Тымовское - Александровск-Сахалинский", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 17:50
Происшествия
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные ученых.
РИА Новости 17:23
Политика
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.
Известия 21:55
Армия и оружие
Штаб ВСУ в Донбассе сообщил о четверых раненых за сутки
ИА Новороссия 00:40
Общество
Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
Известия 17:27
Политика
Глава МИД Украины рассказал о судьбе закона об амнистии в Донбассе
Закон об амнистии в Донбассе принят парламентом Украины прошлого созыва и в нарушение конституции не был передан на подпись экс-президенту Петру Порошенко, он «лежит где-то в столе».
Известия 19:52
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском 18:45
Общество
Путин одобрил специальный налоговый режим для самозанятых
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о распространении специального налогового режима для самозанятых.
REGNUM 03:37
Экономика
Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен
Тенденцию эксперты связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи, пишет издание "Коммерсант", в распоряжении которого есть исследование.
Российская газета 00:10
Общество
Сибирь накроют аномальные морозы
В Красноярском крае наблюдаются очень суровые температурные условия, в центральных районах региона в ближайшие дни столбик термометра опустится до -38 градусов.
ТК Звезда 03:30
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня вчера в 16:10