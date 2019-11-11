На пивоваренном заводе "Балтика" в Петербурге взорвался паропровод. При хлопке стеклами повредило стоящие рядом с местом ЧП машины. Пострадали три человека, среди из них - 24-летняя сотрудница компании, госпитализированная с ожогами.

На заводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

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