Происшествия
REGNUMСледком начал проверку после хлопка под Белгородом
Доследственная проверка после хлопка пылевоздушной смеси на комбикормовом заводе Белгородской области индицирована сотрудниками Борисовского межрайонного следственного отдела СК РФ, 12 января сообщается на сайте областного Управления Следственного комитета.
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Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Политика
Путин заявил о необходимости улучшения качества жизни в Крыму
Президент России Владимир Путин призвал улучшать качество жизни в Крыму.
Политика
Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Общество
В США выловили окуня весом 158 кг
Американский рыбак поймал 158-килограммового окуня возле побережья Флориды. Джейсон Бойл свою добычу опубликовал на странице в Instagram.
Культура
Найдена утерянная версия песни Высоцкого «Райские яблоки»
Армия и оружие
Британия захотела ослабить свою зависимость от США
Великобритания должна уменьшить свою зависимость от США в военной сфере, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
Наука
Исследователи раскрыли процесс формирования цеолитов
Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте применили метод спектроскопии комбинационного рассеяния света и квантово-механическое моделирование, чтобы понять процессы, лежащие в основе формирования кристаллов цеолитов — минералов, которые активно используются в качестве катализаторов и адсорбентов.
Происшествия
Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси
В Twitter американский лидер обратился к протестующим на персидском языке (фарси), опубликовав английский перевод обращений.
Политика
Посла Британии в Иране задержали на акции протеста
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.
Здоровье
Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог
Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Футбол
Появилось видео первого гола Ибрагимовича после возвращения в «Милан»
В сети опубликовали видео первого мяча шведского форварда Златана Ибрагимовича после его возвращения в футбольный клуб «Милан».
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Автомобилисты путают дизельный и бензиновый краны.
Происшествия
В Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лед
Политика
Хейл: США видят в России изобретательного и жёсткого конкурента
Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента, заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.
Происшествия
Московский депутат сообщил о нападении на его жену
Шоу-бизнес
Нюша в купальнике поразила поклонников естественной красотой
Звезда поразила своих поклонников естественной красотой. Артистка отдыхает вместе с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочкой Симбой на Бали.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Политика
В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Космос
Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за ожидаемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, говорится в материалах подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Шоу-бизнес
В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Армия и оружие
Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский
Российские фрегаты проекта 22350м по своим возможностям превосходят американские эскадренные миноносцы типа Arleigh Burke и не уступают тоже американским ракетным крейсерам типа Ticonderoga, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.