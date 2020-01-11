Происшествия

Вести.RuВести.RuНа заводе под Белгородом взорвался газ

На заводе по производству комбикормов в Борисовском районе Белгородской области взорвался газ.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

В Белгородской области на производстве при взрыве воздушной смеси пострадали люди

Go31.ru15:49

В Белгородской области на комбикормовом заводе произошёл взрыв [обновляется]

Fonar.tv15:45

В Белгородской области потушили пожар, возникший после хлопка в цехе

РИА Новости15:41

4 человека пострадали на комбикормовом заводе в Борисовском районе

БелПресса15:17

Работа завода под Белгородом, где произошел хлопок пылевоздушной смеси, приостановлена

ТАСС17:05

Пожар на комбикормовом заводе под Белгородом ликвидирован

Интерфакс15:53

Четыре человека попали в реанимацию после взрыва пылевоздушной смеси под Белгородом

Бел.Ру15:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Ливии

Обе страны нацелены на продвижение политического урегулирования ливийского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
Life.ru 15:52
Политика

Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране «не отвертятся»

РИА Новости 16:36
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru 16:43
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс вчера в 03:38
Армия и оружие

Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский

Российские фрегаты проекта 22350м по своим возможностям превосходят американские эскадренные миноносцы типа Arleigh Burke и не уступают тоже американским ракетным крейсерам типа Ticonderoga, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 16:09
Общество

Умер правивший почти 50 лет султан Омана

РИА Новости вчера в 19:48
Футбол

Экспресс на футбол от 9.01.2020

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру 09 января в 01:31
Экономика

В России подорожала аренда квартир

В России в 2019 году аренда жилья подорожала в среднем на 5−7%.
REGNUM 09 января в 03:53
Шоу-бизнес

В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Lenta.ru вчера в 10:24
Происшествия

Двое детей провалились под лед в Подольске и погибли

Газета.Ru 11:32
Гаджеты

В Сети показали рендеры смартфонов линейки Samsung Galaxy S20

Напомним, корейская компания готовит три модели — Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra.
Astera 12:20
Политика

Власти Крыма ответили на слова Поклонской о проблеме с выдачей паспортов

Наоборот, не только крымчанам, а еще и жителям с [самопровозглашенных] ДНР и ЛНР тоже дают [паспорта] с упрощенной системой получения.
РБК 15:20
Политика

Британского посла на время задержали в Иране в ходе протестов

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан в ходе антиправительственных выступлений в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.
REGNUM 17:15
Кино

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует Булгакова

Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует Булгакова Знаменитый австралийский режиссер намерен снять фильм по роману русского классика.
Экспресс газета 09 января в 13:14
Наука

3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение

Индикатор 08 января в 14:22
Общество

Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри

Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Профиль вчера в 08:27
Происшествия

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции

Газета.Ru 17:04
Футбол

«Ливерпуль» установил невероятный рекорд топ-5 лиг Европы

Как сообщает Opta, «Ливерпуль» установил рекорд топ-5 европейских чемпионатов.
Евро-футбол.ру 14:42
Музыка

Селена Гомес выпустила новый альбом

Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
РИА Новости вчера в 23:42
Футбол

«Ливерпуль» задавил «шпор» авторитетом

"Ливерпуль" знает, что делает, и хотя откровенно рисковать двумя очками, команды Ван Дейка точно не заслуживала сегодня поражения.
Soccer.ru 15:01
Наука

За 200 лет снизилась нормальная температура человека

Интересный факт опубликовали ученые из США Как сообщает ToDay News Ufa, стоит вспомнить, что определение нормальной температуры тела было аж в 1851 году и сформулировал его немецкий медик Карл Рейнхольд Август Вундерлих.
ToDay News Ufa 09 января в 08:42
Политика

Пушков оценил слова Турчинова об ответственности за катастрофу Boeing

Российский сенатор Алексей Пушков назвал "диагнозом" слова бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что РФ вместе с Ираном должна ответить за сбитый украинский Boeing.
РЕН ТВ 13:06
Экономика

Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
РБК 01:00
Политика

Путин рассказал об опасности серьезных конфликтов на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что на Ближнем Востоке не произойдет крупномасштабных военных конфликтов.
Известия 10:49
Политика

Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.
RT на русском 03:16
Происшествия

Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Газета.Ru 08:00
Автоспорт

Экипаж Николаева продолжит участие в «Дакаре» вне общего зачета

Матч ТВ 15:56
Космос

На Венере еще могут существовать активные вулканы

Полит.ру 09 января в 03:30
Общество

В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах

Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» заявила, что в школьных аттестатах по предметам изобразительное искусство, музыка и физическая культура могут появиться оценки зачёт и незачёт.
RT на русском 04:32
Общество

Меган Маркл заключила контракт с Disney

Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.
РБК 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное