На заводе по производству комбикормов в Борисовском районе Белгородской области взорвался газ.

На заводе под Белгородом взорвался газ

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