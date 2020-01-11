Происшествия
Вести.RuНа заводе под Белгородом взорвался газ
На заводе по производству комбикормов в Борисовском районе Белгородской области взорвался газ.
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Ливии
Обе страны нацелены на продвижение политического урегулирования ливийского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Армия и оружие
Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский
Российские фрегаты проекта 22350м по своим возможностям превосходят американские эскадренные миноносцы типа Arleigh Burke и не уступают тоже американским ракетным крейсерам типа Ticonderoga, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Общество
Умер правивший почти 50 лет султан Омана
Футбол
Экспресс на футбол от 9.01.2020
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Экономика
В России подорожала аренда квартир
В России в 2019 году аренда жилья подорожала в среднем на 5−7%.
Шоу-бизнес
В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Гаджеты
В Сети показали рендеры смартфонов линейки Samsung Galaxy S20
Напомним, корейская компания готовит три модели — Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra.
Политика
Власти Крыма ответили на слова Поклонской о проблеме с выдачей паспортов
Наоборот, не только крымчанам, а еще и жителям с [самопровозглашенных] ДНР и ЛНР тоже дают [паспорта] с упрощенной системой получения.
Политика
Британского посла на время задержали в Иране в ходе протестов
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан в ходе антиправительственных выступлений в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.
Кино
Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует Булгакова
Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует Булгакова Знаменитый австралийский режиссер намерен снять фильм по роману русского классика.
Наука
3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение
Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри
Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Происшествия
Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции
Футбол
«Ливерпуль» установил невероятный рекорд топ-5 лиг Европы
Как сообщает Opta, «Ливерпуль» установил рекорд топ-5 европейских чемпионатов.
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом
Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
Футбол
«Ливерпуль» задавил «шпор» авторитетом
"Ливерпуль" знает, что делает, и хотя откровенно рисковать двумя очками, команды Ван Дейка точно не заслуживала сегодня поражения.
Наука
За 200 лет снизилась нормальная температура человека
Интересный факт опубликовали ученые из США Как сообщает ToDay News Ufa, стоит вспомнить, что определение нормальной температуры тела было аж в 1851 году и сформулировал его немецкий медик Карл Рейнхольд Август Вундерлих.
Политика
Пушков оценил слова Турчинова об ответственности за катастрофу Boeing
Российский сенатор Алексей Пушков назвал "диагнозом" слова бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что РФ вместе с Ираном должна ответить за сбитый украинский Boeing.
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Политика
Путин рассказал об опасности серьезных конфликтов на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что на Ближнем Востоке не произойдет крупномасштабных военных конфликтов.
Политика
Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Космос
На Венере еще могут существовать активные вулканы
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения России Ольга Васильева в беседе с «Российской газетой» заявила, что в школьных аттестатах по предметам изобразительное искусство, музыка и физическая культура могут появиться оценки зачёт и незачёт.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney
Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.