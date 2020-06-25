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Газета.RuГазета.Ru

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.В источнике
Подробнее о событии

Кононенко удивился отсутствию претензий в расизме к ЛГБТ-флагу в США

Взгляд.ру09:20

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Газета.Ru09:55

МИД России прокомментировал флаг ЛГБТИ на здании посольства США

ТАСС08:25

МИД отреагировал на фото с флагом ЛГБТ на посольстве США песней El Bimbo

РБК08:33

Песков отметил, что из Кремля флаг ЛГБТ на посольстве США не виден

Интерфакс06:20

МИД России прокомментировал вывешенный на посольстве США флаг ЛГТБ

Известия07:05

Видео: ЛГБТ-флаг сняли со здания посольства США в Москве

РЕН ТВ05:05
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Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
RT на русском08:36
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Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК09:36
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Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».
РБК23:12
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Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости06:40
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Совфед обнаружил внешнюю атаку на голосование по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституции стало целью для «внешней атаки», заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает ТАСС.
Lenta.ru09:01
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Китай готовится к запрету на доллар и отключению от SWIFT

Как сообщает ТАСС, зампред Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай назвал возможность санкций реальной, а не воображаемой: Китай зависим от доллара, поэтому американцы могут этим воспользоваться.
Ruposters.ru23 июня в 04:25
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