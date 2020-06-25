Китай готовится к запрету на доллар и отключению от SWIFT

Как сообщает ТАСС, зампред Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай назвал возможность санкций реальной, а не воображаемой: Китай зависим от доллара, поэтому американцы могут этим воспользоваться.