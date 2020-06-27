Общество
REGNUMНа здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ опубликовали фотографию здания посольства США в Москве, где рядом с американским флагом вывесили флаг ЛГБТ. Американские дипломаты объяснили, что 24 июня 1978 года этот флаг впервые появился на одном из парадов в Сан-Франциско.
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с чего всё началось
— Мы абсолютно не приемлем любые формы дискриминации по каким-либо признакам, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, — говорится в сообщении.Smolnarod.ru06:28
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Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» в Примере
«Сельта» сыграла вничью с каталонской «Барселоной» в матче 32-го тура испанской Примеры.
RT на русском 12:59
Армия и оружие
Девушки в небе: на Кубани курсантки авиаучилища готовятся сесть за штурвал боевых самолетов
ТК Звезда 07:31
Общество
Гастроэнтеролог развеял мифы о чае
Гастроэнтеролог Алексей Парамонов разобрал популярные мифы о чае. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
Газета.Ru 09:34
Происшествия
В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса
Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС 11:43
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Общество
Китайский блогер перечислил лучшие блюда русской кухни
Вечерняя Москва 11:22
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Происшествия
Протестующие атаковали полицейские участки в двух городах США
В США протестующие напали на полицейские участки в Сиэтле и Портленде.
RT на русском 11:27
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле
«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
RT на русском 11:54
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Футбол
Роналду опубликовал фото в ярком костюме и с новым имиджем
Metaratings 10:41
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Общество
Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту
«Заслуженный врач и доктор медицинских наук» Эльза Сыртланова была награждена почетной грамотой наряду с еще 21 медработником.
РБК 07:34
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Футбол
Федун пожаловался на судейство после ничьей с «Уфой»
Владелец «Спартака» Леонид Федун после нулевой ничьей с «Уфой» пожаловался на судейство.
Евро-футбол.ру 12:48
Здоровье
В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Футбол
Стартовал матч 24-го тура РПЛ «Ростов» – «Арсенал»
Тульская служба новостей 13:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Футбол
«Лейпциг» и менхенгладбахская «Боруссия» вышли в Лигу чемпионов
Дортмундская "Боруссия". которая ранее гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, в 34-м туре бундеслиги проиграла дома "Хоффенхайму" - 0:4. Покер оформил Андрей Крамарич (8, 30, 48, 50-я).
РИА Новости 11:47
Происшествия
Во Франции задержаны шесть человек за кражу картины Бэнкси
Шесть человек задержаны в различных районах Франции по подозрению в краже работы Бэнкси о теракте в «Батаклане», сообщает AFP, а также телеканал BFMTV.
Коммерсантъ 10:28
Армия и оружие
Адмирал США предупредил об опасности российских подлодок в Средиземном море
Россия превращает Восточное Средиземноморье в одну из самых милитаризованных зон в мире благодаря присутствию подлодок.
Известия 08:39
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов
Что касается самого дорогого iPhone 12, то его можно будет приобрести за 1399 долларов.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Кино
В «Симпсонах» перестанут озвучивать цветных персонажей белыми актерами
Продюсеры легендарного мультсериала «Симпсоны» сделали официальное заявление, в котором сообщили о том, что теперь белые актеры никогда не будут допущены до процесса озвучки цветных персонажей.
Live24 05:13
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45