с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ опубликовали фотографию здания посольства США в Москве, где рядом с американским флагом вывесили флаг ЛГБТ. Американские дипломаты объяснили, что 24 июня 1978 года этот флаг впервые появился на одном из парадов в Сан-Франциско.

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

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Здоровье В 13 областях Украины могут усилить карантин Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса. 1

Футбол «Лейпциг» и менхенгладбахская «Боруссия» вышли в Лигу чемпионов Дортмундская "Боруссия". которая ранее гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, в 34-м туре бундеслиги проиграла дома "Хоффенхайму" - 0:4. Покер оформил Андрей Крамарич (8, 30, 48, 50-я).

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