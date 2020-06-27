Общество

REGNUMREGNUMНа здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ опубликовали фотографию здания посольства США в Москве, где рядом с американским флагом вывесили флаг ЛГБТ. Американские дипломаты объяснили, что 24 июня 1978 года этот флаг впервые появился на одном из парадов в Сан-Франциско.
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с чего всё началось
— Мы абсолютно не приемлем любые формы дискриминации по каким-либо признакам, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, — говорится в сообщении
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Smolnarod.ru06:28

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