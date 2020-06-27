Общество
REGNUMНа здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ опубликовали фотографию здания посольства США в Москве, где рядом с американским флагом вывесили флаг ЛГБТ. Американские дипломаты объяснили, что 24 июня 1978 года этот флаг впервые появился на одном из парадов в Сан-Франциско.
Читать в источнике
Оценить1,8K
с чего всё началось
— Мы абсолютно не приемлем любые формы дискриминации по каким-либо признакам, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, — говорится в сообщении.Smolnarod.ru06:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 14:35, Ашберн
Авто
В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
За купеобразную версию F7x в комплектациях Elite и Premium отныне просят от 1 миллиона 689 тысяч до 1 миллиона 879 тысяч рублей.
Daily-Motor.Ru 06:40
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ru 06:43
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости вчера в 01:50
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
Истребители США и Норвегии подняли в воздух для сопровождения российских противолодочных самолетов Ту-142, совершавших полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Lenta.ru 13:45
Космос
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
Ведомости 10:39
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 12:59
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Шоу-бизнес
Королевский биограф: Принц Гарри обречён на несчастливый брак
Королевский биограф считает, что принц Гарри обречён на несчастливый брак.
Актуальные Новости 07:01
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 11:29
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 09:15
Происшествия
Пьяные напали на членов избирательной комиссии в Кургане
Пьяные мужчины попытались отнять маски и перчатки у членов участковой избирательной комиссии в Кургане.
НТВ 13:32
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 10:25
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды можно, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:36
Общество
В Индии прожившую 9 лет в браке местную жительницу признали мужчиной
В Индии в Калькутте у местной жительницы никак не получалось забеременеть.
Shraibikus News 08:37
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 75%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 75%, свой голос отдали почти 880 тыс. человек.
Известия 13:35
Происшествия
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Для защиты прав и интересов ребенка омбудсмен подключила уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, прошли, как отмечается в сообщении, необходимые переговоры и сделаны запросы.
РИА Новости 12:26
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
Происшествия
В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса
Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС 11:43
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 12:11
Общество
Китайский блогер назвал русские блюда с «незабываемым вкусом»
Пользователь китайской платформы Sohu поделился мнением о русской кухне и самых популярных блюдах, вкус которых «невозможно забыть».
Известия 14:14