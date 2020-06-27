с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ опубликовали фотографию здания посольства США в Москве, где рядом с американским флагом вывесили флаг ЛГБТ. Американские дипломаты объяснили, что 24 июня 1978 года этот флаг впервые появился на одном из парадов в Сан-Франциско.

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Общество Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле "Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении. 88

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Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 504

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Происшествия В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж набережной имени Горького. 11

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Происшествия Смерч в Вологодской области сняли на видео Смерч в Вологодской области снял на видео приехавший в отпуск житель Мурманска Андрей Бегунов.

Общество Фрегат «Адмирал Горшков» выполнит второй испытательный пуск «Циркона» Фрегат с управляемым ракетным оружием «Адмирал Горшков» вышел из Беломорской военно-морской базы для выполнения второго испытательного пуска гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», сообщает ANNA-News. 1