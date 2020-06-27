Общество

REGNUMREGNUMНа здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ опубликовали фотографию здания посольства США в Москве, где рядом с американским флагом вывесили флаг ЛГБТ. Американские дипломаты объяснили, что 24 июня 1978 года этот флаг впервые появился на одном из парадов в Сан-Франциско.
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с чего всё началось
— Мы абсолютно не приемлем любые формы дискриминации по каким-либо признакам, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, — говорится в сообщении
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Smolnarod.ru06:28

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На здании посольства Британии в Москве появился флаг ЛГБТ

РИА Новости07:56

«Странные флешмобы». В Госдуме предложили посольству Великобритании повесить вместе с флагом ЛГБТ пиратский

Телеканал 360°05:50

В посольстве Великобритании в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Известия01:59

В Совфеде обвинили Великобританию во вмешательстве в дела России после акции с флагом ЛГБТ

Говорит Москва04:00

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ

News.ru02:18

Политолог объяснил, зачем посольство Британии вывесило ЛГБТ-флаг

РЕН ТВ05:27

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Znak.com01:39
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

РБК 10:33
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Общество

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На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
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Общество

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РИА Новости 10:12
Общество

«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска

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Шоу-бизнес

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Общество

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"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
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Футбол

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Общество

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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Происшествия

В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери

Российская газета 08:11
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Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Газета.Ru 08:00
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Общество

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

Коммерсантъ 10:56
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком

Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
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Происшествия

В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка

Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж набережной имени Горького.
РИА Новости 05:20
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
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Футбол

Рубин — Локомотив 0:2 (2-й тайм)

Футбольные клубы "Рубин" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, который пройдет в Казани.
МК-Спорт 09:54
Спорт

Австралийская радиостанция попыталась найти «расизм» в шахматах

В эфире австралийской радиостанции ABC подняли вопрос, не является ли проявлением «расизма» в шахматах правило, согласно которому белые фигуры всегда ходят первыми.
RT на русском 02:40
Происшествия

Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой

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Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
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Политика

МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
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Кино

Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»

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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
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Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
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Шоу-бизнес

Егор Крид обогнал Тимати по доходам в списке Forbes

Недавно Forbes составил список 40 самых успешных знаменитостей до 40 лет. В основном в рейтинг вошли спортсмены и звезды шоу-бизнеса.
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Смерч в Вологодской области сняли на видео

Смерч в Вологодской области снял на видео приехавший в отпуск житель Мурманска Андрей Бегунов.
Газета.Ru 10:17
Общество

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнит второй испытательный пуск «Циркона»

Фрегат с управляемым ракетным оружием «Адмирал Горшков» вышел из Беломорской военно-морской базы для выполнения второго испытательного пуска гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», сообщает ANNA-News.
ИА Новороссия 08:18
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Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
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