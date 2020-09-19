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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минске задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую

В Минске во время акции протеста задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую, передает ТАСС. Как передает корреспондент агентства, силовики приступили к задержаниям во время проходящего марша протеста. Они задержали уже около 100 человек.В источнике
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Росбалт

Правозащитники: На «женском марше» в Минске задержали более 300 человек

Росбалтвчера в 15:20
RT на русском

В Минске на акции протеста прошли задержания

RT на русскомвчера в 11:05
РИА Новости

В Минске задержали участников акции протеста

РИА Новостивчера в 11:19
РБК

На акции протеста в Минске начались задержания

РБКвчера в 10:06
Lenta.ru

Женский марш в Минске начался с задержания 73-летней активистки

Lenta.ruвчера в 10:00
ТАСС

В Минске задержали более 100 участников акции протеста

ТАССвчера в 10:39
Коммерсантъ

В Минске на женском марше задержали более 100 человек

Коммерсантъвчера в 10:10
КП - Беларусь

В Минске на женском марше задержали Нину Багинскую

КП - Беларусьвчера в 11:56

Где в Самарской области нашли 115 новых больных коронавирусом за сутки

Напомним, что за весь период с момента начала пандемии и по 19 сентября в Самарской области заболели новой инфекцией 10550 человек, из них 8210 выздоровели, 172 скончались, остальные в настоящий момент проходят лечение.
Evo-rus.comвчера в 07:29
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Жена Петросяна прокомментировала призыв «рожать от слесарей»

Супруга юмориста Евгения Петросяна прокомментировала в Instagram свой призыв «рожать от слесарей», отметив, что уважительно относится ко всем профессиям, а ее слова были вырваны из контекста.
Аргументы и Фактывчера в 11:28
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