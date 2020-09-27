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FreeNews-Volga
FreeNews-Volga

На женском марше в Минске задержаны 93 человека

Вчера, 26 сентября, милиция задержала 93 участниц женского марша в Минске. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».В источнике
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Эхо Москвы

Десятки задержанных – таковы, по данным правозащитников, итоги состоявшегося в Минске очередного «женского марша»

Эхо Москвывчера в 11:02
Lenta.ru

В Минске начались задержания участниц «Женского марша»

Lenta.ruвчера в 09:20
Ведомости

В Минске начались задержания участников протестного марша

Ведомостивчера в 08:45
РБК

В Минске задержали участниц «Женского марша»

РБКвчера в 08:20
Коммерсантъ

Правозащитники сообщили о 99 задержанных на «Женском марше» в Минске

Коммерсантъвчера в 10:47
Дождь

Задержанная на акции в Минске девушка дарит цветы силовикам. Видео

Дождьвчера в 09:58
Росбалт

«Красивой стране — красивый президент!»: белорусских женщин задержали на «инаугурации Тихановской»

Росбалтвчера в 07:59

Назван значительно снижающий риск смерти от коронавируса фактор

Специалисты пришли к выводу, что достаточный уровень этого витамина в организме способен предотвратить тяжелое течение инфекции и риск смерти в результате болезни, передает PLOS ONE.
Российская газетавчера в 23:30
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Белорусская оппозиция призвала не пропустить «инаугурацию» Тихановской

Новая акция протеста в Минске должна стать «народной инаугурацией» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявили координаторы белорусской оппозиции 27 сентября на своих ресурсах в соцсетях.
ИА Красная Весна20:05
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Клювый кит установил рекорд по прыжкам в воду среди млекопитающих

Учитывая, что около 95% погруженный других млекопитающих заканчиваются до истощения запаса кислорода то, если применить это отношение к клювовидным китам Кювье, получится, что они могут сохранять кислород на ошеломительные 77,7 минут до того, как воспользоваться анаэробным дыханием.
Gazeta.SPb25 сентября в 13:56
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В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ruвчера в 03:48
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Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременные женщины и люди с рядом заболеваний пополнили список граждан, которым рекомендовано соблюдать домашний режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия25 сентября в 14:31
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Доктор Мясников перечислил ошибки здорового питания

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире авторской программы на «России 1» перечислил несколько ошибок, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию.
Lenta.ruвчера в 08:06
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Минздрав Белоруссии объяснил рост заболеваемости COVID-19 протестами

Суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом в Белоруссии растет, в том числе, из-за протестов, участники которых не соблюдают социальную дистанцию, сообщил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
РБК17:47
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