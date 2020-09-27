На женском марше в Минске задержаны 93 человека
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Вчера, 26 сентября, милиция задержала 93 участниц женского марша в Минске. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».В источнике
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