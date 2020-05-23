с чего всё началось

Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма

Общество Депутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе В офисе депутата Рады Валерия Давиденко в субботу, 23 мая, было найдено его тело с огнестрельным ранением. 129

Происшествия МВД установило личность захватчика заложников в банке Москвы Мужчина, пытавшийся захватить заложников в банке в центре столицы, – житель региона России, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин. 354

Политика Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США. 9

Кино Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик» В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.

Общество Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической. 1,8K

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 1K

Здоровье Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом. 3

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке. 13

Армия и оружие Замеченные в Ливии «российские» МиГ-29 назвали белорусскими Истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства, которые были замечены на спутниковых снимках в Ливии, могли быть ранее приобретены Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) у Белоруссии. 128

Происшествия В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.

Происшествия Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.

Происшествия Подросток застрелил экс-военного из оружия оппонента под Киевом Несовершеннолетний украинец застрелил из автомата 45-летнего бывшего военного. Инцидент произошел 22 мая в Вышгороде.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.

Происшествия Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов. 19

Экономика Аргентина оказалась в ситуации дефолта Долг Аргентины перед частными кредиторами, который республика собирается реструктурировать, составляет $68,8 млрд.

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте Дмитрий Исхаков, похоже, беснуется от безденежья.