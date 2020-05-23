Происшествия
РИА НовостиНа жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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с чего всё началось
Следственный комитет России на своем YouTube-канале выложил видеозапись, на которой запечатлены оперативные съемки обысков и допросов жителей Перми и Казани, подозреваемых в реабилитации нацизма.Газета.Ru11:42
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Общество
Депутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе
В офисе депутата Рады Валерия Давиденко в субботу, 23 мая, было найдено его тело с огнестрельным ранением.
Газета.Ru 12:59
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 11:38
Происшествия
МВД установило личность захватчика заложников в банке Москвы
Мужчина, пытавшийся захватить заложников в банке в центре столицы, – житель региона России, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
Москва 24 09:33
Политика
Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам
Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31
Происшествия
Офис партии Медведчука в Киеве атаковали радикалы
Газета.Ru 13:33
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 10:48
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической.
Моя Москва.онлайн 06:01
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
Футбол
Кокорин сфотографировался на фоне Rolls Royce
Soccer.ru 11:08
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о правилах госпитализации с коронавирусом
Жительница города Заречный Свердловской области рассказала губернатору Евгению Куйвашеву о том, что она вместе с мужем и детьми заболела коронавирусом.
КП - Екатеринбург 10:25
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Армия и оружие
Замеченные в Ливии «российские» МиГ-29 назвали белорусскими
Истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства, которые были замечены на спутниковых снимках в Ливии, могли быть ранее приобретены Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) у Белоруссии.
Национальная служба новостей вчера в 11:29
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Происшествия
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 13:35
Политика
Володин: «Областная дума занимает первые места по скандалам»
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал работу саратовского законодательного органа.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:40
Происшествия
Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области
Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.
ТАСС 12:33
Армия и оружие
США испытали способное уничтожать самолеты в полете лазерное оружие
Военные США испытали способное уничтожать самолеты в воздухе лазерное оружие.
Газета.Ru 12:42
Происшествия
Подросток застрелил экс-военного из оружия оппонента под Киевом
Несовершеннолетний украинец застрелил из автомата 45-летнего бывшего военного. Инцидент произошел 22 мая в Вышгороде.
iReactor 12:44
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 08:21
Общество
В Петербурге от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
Заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26 Галина Литвинова умерла от коронавируса.
Газета.Ru 12:15
Кино
Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»
Вторая строчка рейтинга была взята из картин «Побег из Шоушенка» (1994). Третьим была экранизация «Кэрри» (1976).
Evo-rus.com 11:21
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 12:37
Экономика
Аргентина оказалась в ситуации дефолта
Долг Аргентины перед частными кредиторами, который республика собирается реструктурировать, составляет $68,8 млрд.
ТАСС вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте
Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте Дмитрий Исхаков, похоже, беснуется от безденежья.
Экспресс газета 12:58
Армия и оружие
Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ
Зеркальный ответ России В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер.
ФАН вчера в 06:32
Здоровье
Мясников увидел ошибку в подсчетах заразившихся коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание на несостыковки в подсчетах инфицированных коронавирусом в России.
Взгляд.ру 12:43