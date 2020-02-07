Происшествия
Lenta.ruНа журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном
На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета». Отмечается, что на женщин напали неизвестные в четверг, 6 февраля, в 23:20 по московскому времени, когда те входили в гостиницу.
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с чего всё началось
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.ТАСС16:28
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В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
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Путин освободил от должностей четырех генералов
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Авто
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Космос
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Политика
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Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
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Назвали основные ошибки при замене и доливе моторного масла
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Армия и оружие
Первый полет обновленного ракетоносца Ту-160М показали на видео
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Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Экономика
Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей
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