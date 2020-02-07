Происшествия
Lenta.ruНа журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном
На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета». Отмечается, что на женщин напали неизвестные в четверг, 6 февраля, в 23:20 по московскому времени, когда те входили в гостиницу.
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с чего всё началось
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.ТАСС16:28
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