с чего всё началось

На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета». Отмечается, что на женщин напали неизвестные в четверг, 6 февраля, в 23:20 по московскому времени, когда те входили в гостиницу.

На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном

Здоровье Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй возросло до 618 По данным комитета по вопросам гигиены и здравоохранения провинции Хубэй, от коронавируса 2019-nCoV в регионе скончались 618 человек, эта цифра за сутки увеличилась на 69.

Политика Путин проведёт заседание президиума Госсовета и Совета по науке Сегодня, 6 февраля, президент РФ Владимир Путин проведёт совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщается на сайте Кремля.

Гаджеты IOS 13.4 сможет превращать iPhone и Apple Watch в ключи от автомобиля Стало известно о том, что в первой бета-версии программной платформы iOS 13.4, которая была выпущена вчера, имеется API CarKey, благодаря которому пользователи смогут использовать смартфоны iPhone и смарт-часы Apple Watch в качестве ключей для транспортных средств с поддержкой технологии NFC.

Технологии Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров в России Блокировка части функций телевизоров Samsung Electronics вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России.

Политика Трамп назвал процедуру импичмента «адом» Президент США Дональд Трамп считает «злой» и «коррумпированной» процедуру импичмента, начатую в отношении него в сентябре 2019 года.

Шоу-бизнес Дочь Успенской тайно покинула Россию Дочь певицы Любови Успенской покинула Россию после публичного скандала со звездной мамой.

Политика Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти» Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Шоу-бизнес Комик показал Анну Седокову без фотошопа Недавно Седокова разместила в Инстаграме фото с программы «Импровизация». В кадре певица лежит на полу с Антоном.

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Происшествия В грузинском монастыре убили россиянина Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.

Здоровье Власти объяснили создание карантинной зоны под Тюменью Центр "Градостроитель" под Тюменью был выбран для проведения карантина по коронавирусу, потому что он строился в свое время как противотуберкулезный санаторий и там созданы все необходимые условия, сообщила журналистам в четверг начальник управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Экономика Лавров считает, что мировая экономика замедляется из-за коронавируса Россия активно поддерживает консультации стран-экпортеров нефти в интересах стабилизации рынка нефти, в том числе с учетом последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики.

Общество Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О полиции", которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.