Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном

На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета». Отмечается, что на женщин напали неизвестные в четверг, 6 февраля, в 23:20 по московскому времени, когда те входили в гостиницу.
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с чего всё началось
Ранее "Новая газета
" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС16:28

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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Милашину и адвоката Дубровину

ТАСС17:25

В Грозном неизвестные напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Коммерсантъ15:59

На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном

Lenta.ru16:21

В Грозном напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Эхо Москвы16:15

В Грозном избили журналиста «Новой газеты» и адвоката

Московский Комсомолец16:08

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБК16:45

В Грозном напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

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