План окружения и захвата украинскими националистами города Новоазовск в ДНР и дальнейшего выхода на границу с Россией обнаружили на одной из баз "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Мариуполе.
Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью занят военными, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков "Азова".
Финляндия и Швеция пока являются государствами-партнерами Североатлантического альянса, однако вновь после начала российской военной операции на Украине они заговорили о возможностях территорий в НАТО.