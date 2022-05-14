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На базе «Азова» нашли план атаки на Новоазовск с последующим выходом к российской границе

План окружения и захвата украинскими националистами города Новоазовск в ДНР и дальнейшего выхода на границу с Россией обнаружили на одной из баз "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Мариуполе.
РЕН ТВ
Утверждается, что на карте обозначены и обведены расположения сил "Азова" в Мариуполе и окрестностях.
РИА Новости
По пути азовцы должны были быстро занять все промежуточные населенные пункты.
Взгляд.ру
Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью занят военными, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков "Азова".
РИА Новости

Подробнее о событии

РИА Новости: на базе «Азова» найден план выхода на границы России
Lenta.ru04:15
На базе «Азова» нашли план атаки на Новоазовск с последующим выходом к российской границе
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На базе «Азова» обнаружили план выхода на границу России
Московский Комсомолец04:02
РИА Новости: на базе нацбата «Азов»* обнаружили план атаки на Новоазовск и выхода на границу России
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