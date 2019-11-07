Футбол
Soccer.ruНаби Кейта: «Мане переживает ярчайший период в карьере»
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта высказался о партнере по команде – форварде "красных" Садио Мане.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Газета.Ru вчера в 05:46
Политика
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости 07:26
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем
На странице звезды "Моей прекрасной няни" российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось сегодня фотография артистки с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.
Российская газета 10:37
Культура
Умер актер Жигалин из «Улицы разбитых фонарей»
Народные новости вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Экономика
Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
Ранее два источника, близких к подготовке сделки, говорили РБК, что Ротенберг договорился о продаже подрядчика приблизительно за 75 млрд руб.
РБК 10:29
Политика
«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной
Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Ридус вчера в 23:03
Общество
В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников
Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Газета.Ru 10:57
Политика
Репортаж украинского журналиста с Донбасса пошел не так: «Где и кто видел тут Российскую армию?»
Журналист украинского телеканала ICTV отправился в «освобожденную» часть Донбасса выяснить настроения местных жителей.
Комсомольская правда 06:50
Культура
Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Душа»
Студия Pixar опубликовала первый трейлер мультфильма "Душа". Трейлер появился на канале студии на YouTube.
Москва 24 11:01
Происшествия
В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо
Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
RT на русском 10:18
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
РБК 07:34
Кино
Режиссер «Джокера» раскрыл главную тайну фильма
Свободная Пресса вчера в 15:02
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Общество
Британцев поразила репетиция парада на Красной площади
В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.
Газета Кемерова 02:30
Общество
Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы
Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.
Sunmag.me 09:09
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Общество
В Китае ввели геймерский комендантский час для юных игроков
В Китае ввели новые правила по регуляции гейминга: в стране теперь действует комендантский час для несовершеннолетних геймеров - они больше не могут играть по ночам, а в остальное время продолжительность их игры строго ограничена.
Gmbox.ru 02:32
Общество
МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют
Как может работать механизм конфискации криптовалют По логике действующего законодательства арест виртуальных активов с целью их конфискации смогут проводить по решению суда сотрудники СК, следователи ОВД или сотрудники ФСБ, пояснила Зеленовская.
РБК 00:01
Экономика
Акции «Мечела» выросли на 4% после выкупа ВТБ долгов компании
Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании "Мечел" на Московской бирже выросли по состоянию на 11:00 мск более чем на 4%, до 63,3 руб. Кроме того, на торгах выросла и стоимость привилегированных акций "Мечела" более чем на 2,3%, до 91,25 руб. за штуку.
РБК 03:19
Армия и оружие
Бомбардировщики США пролетали возле Мурманской области
Военно-воздушные силы США во время учений Bomber Task Force Europe 20-1 провели полеты у границы Мурманской области.
Би-порт 07:44
Культура
В сети появился первый документальный фильм про Децла
It`s My City 05:56