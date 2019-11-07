Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, снижением инфляции. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков.

Снижение ключевой ставки Банком России приводит к замедлению инфляции и снижению ставок по ипотечным кредитам. По словам аналитиков, объем спроса на приобретение жилья с использованием ипотеки сильно зависит от уровня ставок по кредитам. Снижение ставки на 1% увеличивает спрос примерно на 10%.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Происшествия Экс-чиновник Минкультуры РФ задержан в Австрии Бывший чиновник Минкультуры РФ Борис Мазо задержан в Австрии, сообщили в полиции Испании, передаёт 7 ноября РБК.

Общество В Приамурье встречают 102-ю годовщину Октябрьской Революции Коммунисты Приамурья в день 102-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции устроили шествие по центральной улице Благовещенска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.

Футбол ЦСКА устроил тренировку в отеле перед матчем с «Ференцварошем» Заменили прогулку по городу разминкой в гостинице #ФеренцварошЦСКА pic.twitter.com/iMWnOjBAdO — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 7, 2019 Напомним, сегодня, 7 ноября, ЦСКА и «Ференцварош» встретятся в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Финансы Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной Бывший король Малайзии Мухаммад V готов учредить трастовый фонд для сына своей экс-супруги российской модели Оксаны Воеводиной, лишь бы не видеть и не слышать ребёнка, которого не считает своим, сообщает Daily Mail.

Интернет WhatsApp изменил настройки приватности Мессенджер WhatsApp доработали новую полезную для пользователей функцию, которая касается добавления в группы.

Политика «Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения в России В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.