Экономика

Накануне.RuНакануне.RuНабиулина предсказала снижение ставок по ипотеке

Снижение ключевой ставки Банком России приводит к замедлению инфляции и снижению ставок по ипотечным кредитам. По словам аналитиков, объем спроса на приобретение жилья с использованием ипотеки сильно зависит от уровня ставок по кредитам. Снижение ставки на 1% увеличивает спрос примерно на 10%.
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Эльвира Набиуллина
Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, снижением инфляции. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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