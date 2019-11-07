Экономика
Накануне.RuНабиулина предсказала снижение ставок по ипотеке
Снижение ключевой ставки Банком России приводит к замедлению инфляции и снижению ставок по ипотечным кредитам. По словам аналитиков, объем спроса на приобретение жилья с использованием ипотеки сильно зависит от уровня ставок по кредитам. Снижение ставки на 1% увеличивает спрос примерно на 10%.
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Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, снижением инфляции. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков.
— Эльвира Набиуллина, российский политикФинмаркет вчера в 05:35
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РБК 02:26
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Телеканал 360° 03:24
Интернет
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Мессенджер WhatsApp доработали новую полезную для пользователей функцию, которая касается добавления в группы.
ToDay News Ufa вчера в 22:13
Общество
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Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую обстановку в Сирии.
Rambler News Service 03:00
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REGNUM 01:09
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
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Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
РИА Новости вчера в 20:09