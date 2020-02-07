Финансы

RT на русскомRT на русскомЭксперт оценил решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6%

Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников оценил решение Банка России снизить ключевую ставку до 6%.
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