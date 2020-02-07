Финансы
RT на русскомЭксперт оценил решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6%
Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников оценил решение Банка России снизить ключевую ставку до 6%.
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Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи
Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Гаджеты
Финальная цена Samsung Galaxy S20 Ultra пугает. Как два iPhone 11
Если базовая модель Samsung Galaxy S20 предлагается по цене от 999, а Samsung Galaxy S20+ — от 1199 долларов, то премиальная версия Samsung Galaxy S20 Ultra обойдётся уже минимум в 1399 долларов.
Фигурное катание
Даниил Самсонов победил на юниорском первенстве России
Здоровье
В Москве медики онкодиспансера попались на воровстве препаратов
В Москве задержали медиков, которые попались на воровстве и продаже бесплатных лекарств для онкологических больных.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Армия и оружие
В результате обстрела со стороны киевских боевиков погибли четверо военнослужащих НМ ЛНР — Марочко
Боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВФУ, под руководством военного преступника Брыжинского, подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибром 122-мм окраины населенного пункта Золотое-5.
Спорт
Винер прокомментировала попытку суицида гимнастки Солдатовой
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала попытку суицида гимнастки Александры Солдатовой.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Pro станет самым мощным смартфоном в мире
Как уже ранее сообщалось, смартфон Mi 10 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 865 и у него будет экран с частотой обновления 120 Гц.
Хоккей
Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»
Происшествия
В Москве арестовали двух фигурантов дела о поджоге Никулинского суда
Пресненский суд Москвы арестовал стюарда авиакомпании Utair Рафиза Галимова по делу о поджоге Никулинского суда Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Экономика
Управление Пенсионного фонда отчиталось о проделанной работе по улучшению жизни пенсионеров района
Сегодня Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам подвело итоги года.
Политика
Лавров назвал недопустимым силовое смещение власти в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле недопустимы.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.
Кино
Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
В декабре автопилот обновился до последней версии, но далее, после очередного аудита программ, компания Tesla просто дистанционно отключила эту систему без уведомления владельца.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Единоборства
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов
Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов перед очным поединком, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Наука
Ученые выяснили, как комары находят своих жертв
Происшествия
Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево
Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Космос
IceCube нашел возможные внегалактические источники нейтрино
Ученым удалось выделить несколько внегалактических источников-кандидатов, но статистики недостаточно для полноценного открытия ни в одном случае.