Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что нынешний глава государства Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку перед началом российской военной операции на Украине.
Отмечается, что Болгария уже обсудила использование существующей инфраструктуры для поставок СПГ с Грецией и Турцией, а также провела переговоры по увеличению поставок газа с представителями Азербайджана.
Националисты в ряде населённых пунктов Украины готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.