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Набиуллина: 21 марта возобновятся торги ОФЗ на Мосбирже

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже.
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"Информация о возобновлении торгов другими инструментами в секции фондового рынка Московской биржи будет объявлена на официальном сайте Банка России позднее", - говорится в сообщении ЦБ.
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«Операции будут проводить в объемах, необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности», - уточнила Набиуллина.
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«Когда ситуация достаточно стабилизируется, ставки будут снижаться», - сказала Набиуллина.
Бизнес ФМ Санкт-Петербург

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