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Набиуллина: ЦБ РФ находится в стадии подготовки исков по возврату международных резервов

Иски в связи с заморозкой международных резервов РФ находятся в стадии подготовки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
Интерфакс
США, ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия в марте заморозили активы Банка России в ответ на действия РФ на территории Украины.
Интерфакс
Евросоюз в конце февраля принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Центробанка, включая операции с любым юридическим лицом, а также юридическим лицом или органом, действующим от имени или по указанию ЦБ.
ТАСС
По оценкам министра финансов РФ Антона Силуанова, санкции лишили Россию доступа к $300 млрд резервов.
Интерфакс

Подробнее о событии

ЦБ находится в стадии подготовки исков по возврату международных резервов
ТАССвчера в 10:14
Набиуллина заявила о работе по разморозке международных резервов России
Взгляд.рувчера в 09:59
Набиуллина: ЦБ РФ находится в стадии подготовки исков по возврату международных резервов
Известиявчера в 09:28
Набиуллина заявила, что Банк России готовит иски по возврату международных резервов
Газета.Ruвчера в 09:45
Набиуллина заявила, что иски в связи с заморозкой международных резервов РФ в стадии подготовки
РЕН ТВвчера в 09:06
ЦБ занимается подготовкой исков для разморозки международных резервов России
RT на русскомвчера в 08:53
Банк России продолжает готовить иски для разморозки международных российских резервов
ПРАЙМвчера в 08:44

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