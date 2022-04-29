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Набиуллина: ЦБ готовит меры защиты по замороженным резервам, о деталях говорить рано

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала возможную конфискацию замороженной части российский золотовалютных резервов (ЗВР).
Коммерсантъ
По словам Набиуллиной, ЦБ активно разрабатывает стратегию и тактику действий по данному вопросу, но о деталях говорить пока преждевременно.
РИА Новости
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы.
РИА Новости
«Есть ли уверенность в том, что нам позволят использовать меры правовой защиты? Мы оказались в той ситуации, когда многие институты либо отменены, либо близки к отмене», - уточнила она.
Комсомольская правда

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