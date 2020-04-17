Экономика
Экономика сегодняНабиуллина: ЦБ не станет вводить мораторий на вклады населения
Центробанк не намерен вводить мораторий на вклады россиян, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила 17 апреля в ходе онлайн-конференции, во время которой обсуждались вопросы экономики на фоне угрозы коронавируса.
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Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского за неисполнение предвыборных обещаний, обвинив его в некомпетентности и "игре" на камеру.
РИА Новости вчера в 22:40
Здоровье
Создали петицию с требованием уволить главврача РКБ
В интернете начинает набирать оборот созданная активистами петиция с требованием уволить главного врача РКБ имени Куватова Эльзу Сыртланову.
Evo-rus.com вчера в 12:10
Происшествия
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился в 35 км от Хабаровска, сообщает региональное МЧС. По данным ведомства, есть погибшие, их число не уточняется.
Коммерсантъ 00:48
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн 16 апреля в 10:08
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Политика
Путин констатировал приход коронавируса в регионы
Коронавирус перекинулся в российские регионы, заявил президент Владимир Путин на совещании о перепрофилировании больниц в регионах.
Sibnet Новости вчера в 12:29
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Наука
Установлена температура гибели коронавирусной инфекции
Французские ученые из Университета Прованса смогли выяснить, что коронавирус полностью погибает при температуре в 92 градуса в течение 15 минут.
ToDay News Ufa вчера в 03:13
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК вчера в 16:05
Наука
Ученые из США вычислили реальный уровень заболеваемости коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше официальной статистики. К такому выводу пришли американские ученые.
Известия 01:00
Общество
В МЧС объяснили, какие респираторы следует носить при коронавирусе
МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
РИА Новости вчера в 20:33
Кино
Джей Джей Абрамс снимет три сериала для HBO Max
Американскому кинорежиссеру Джей Джей Абраму съемку трех сериалов заказал стриминговый сервис HBO Max, 17 апреля сообщает Deadline.
ИА Красная Весна вчера в 15:37
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 20:07
Происшествия
На Алтае из-за COVID-19 изолировали 80 работников рудника
В Алтайском крае зараженного коронавирусной инфекцией обнаружили на Карболихинском руднике под Змеиногорском.
Российская газета 00:21
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
В одном из регионов России режим самоизоляции продлен до лета
В Башкирии, возможно, будет продлен режим самоизоляции. Вполне возможно он будет действовать до конца мая.
ToDay News Ufa вчера в 07:49
Происшествия
В отношении замглавы Хакасии возбуждено уголовное дело
В отношении и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по обвинению во взятке.
Газета.Ru 01:26
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Общество
Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17
Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок.
ToDay News Ufa вчера в 17:34
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Недвижимость
Путин объявил о новой программе льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли.
Коммерсантъ 16 апреля в 10:40
Игры
Классика нового поколения – вышел фанатский проект Need for Speed Most Wanted Redux 2020, опубликована эффектная демонстрация проекта
Энтузиаст KryZeePlays опубликовал новую версию проекта Need for Speed Most Wanted Redux 2020.
Городской портал Новый Нижний 16 апреля в 13:00
Происшествия
Первый заболевший COVID-19 в Севастополе сохранил лишь 30% легких
Первый госпитализированный с диагнозом коронавирус в Севастополе выписан, его легкие сохранились лишь на 30%, сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости вчера в 13:18
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:18
Здоровье
Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов
По словам Поповой, еще две недели назад было обнаружено 1-12, максимум — 20 процентов инфицированных без симптомов.
Lenta.ru вчера в 07:32
Шоу-бизнес
Расслабившаяся на карантине Виктория Боня посетовала на лишний вес
Известная модель и бизнесвумен Виктория Боня всегда гордилась своей стройной и подтянутой фигурой, которую она поддерживает в форме регулярными физическими нагрузками.
Bimru.ru вчера в 06:12
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33