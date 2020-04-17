Центробанк не намерен вводить мораторий на вклады россиян, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила 17 апреля в ходе онлайн-конференции, во время которой обсуждались вопросы экономики на фоне угрозы коронавируса.

Набиуллина: ЦБ не станет вводить мораторий на вклады населения

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