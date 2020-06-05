Экономика
Говорит МоскваЭльвира Набиуллина назвала доступными для россиян ставки по ипотеке
Во время онлайн-конференции Набиуллина отметила, что снижать ставки по ипотеке позволяет контроль инфляции.
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Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Кино
Объявлена программа Каннского кинофестиваля
Вечером 3 июня президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр в пустом кинозале Дворца фестивалей объявил номинантов на конкурсную программу в этом году.
Piter.tv вчера в 03:58
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Наука
Никотин помог метастазам появиться в мозге у мышей с раком легких
Никотин меняет работу вспомогательных клеток мозга, из-за чего создаются комфортные условия для метастаз рака легких.
ТАСС Наука вчера в 10:37
Общество
Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
Политика
Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что негодование российского лидера Владимира Путина на совещании по ЧП в Норильске было связано с тем, что его поздно проинформировали о произошедшем.
Lenta.ru 06:20
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
Здоровье
В Ивановской области переболевшие коронавирусом пройдут реабилитацию
В Ивановской области запускается программа медицинской реабилитации как второй этап лечения от коронавируса.
IvanovoNews 04:59
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Наука
Археологами обнаружено самое большое и древнее сооружение майя
В Гватемале на искусственном плато Сейбаль было обнаружено очень крупное сооружение древних майя.
ToDay News Ufa 08:40
Происшествия
Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление
Взгляд.ру 03 июня в 17:10
Шоу-бизнес
Анна Калашникова госпитализирована с высокой температурой и болями
Можно было бы подумать, что у Калашниковой коронавирус, так как у неё резко подскочила температура тела, однако других симптомов вируса covid-19 не было, а в больнице ей поставили совершенно другой диагноз, правда, он оказался не менее неприятным.
Bimru.ru вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
Технологии
В Сингапуре планируют выдать всем жителям устройства отслеживания контактов
Сингапур, 5 июня 2020, 12:57 — REGNUM Носимыми электронными устройствами, способными идентифицировать людей, контактировавших с носителями коронавируса, снабдить всех жителей планируют власти Сингапура.
REGNUM 05:57
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Наука
Представлен алгоритм персонализации модели активности сердца
Международная команда ученых разработала алгоритм персонализации модели электрической активности сердца.
Anonsens 08:32
Здоровье
Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
Происшествия
Следствие попросило отправить главу РВК Повалко под домашний арест
Следствие попросило арестовать генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, сообщил адвокат Георгий Антонов, заявление которого РБК предоставили в пресс-службе РВК.
РБК 07:50
Авто
GAC хочет расширить линейку моделей в России
Компания GAC в перспективе планирует расширить свой модельный ряд в России одним или даже несколькими седанами.
Автоновости дня 01:14
Космос
«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом
РИА Новости 08:46
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к появлению нового члена семьи
Наталья Подольская готовится к появлению нового члена семьи Наталья Подольская готовится к дню рождения сына.
Экспресс газета вчера в 02:00
Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:18
Наука
В Гарварде создали новую версию робота-таракана
Учёные Гарвардского университета создали новую версию робота-таракана HAMR, которая отличается более миниатюрными размерами.
News.ru 08:44