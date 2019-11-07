Экономика
Аргументы и ФактыНабиуллина: Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки
Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки в сложившихся экономических условиях, пишет ТАСС со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.
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Политика
Лидеры Казахстана и России встретятся в Омске
Sng.fm 05 ноября в 08:35
Общество
Словарь Collins выбрал словом года деятельность Греты Тунберг
Британский словарь Collins назвал словом 2019 года «климатическую забастовку» (Climate strike), выражение, ставшее популярным с подачи 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг.
РБК 05:17
Культура
Заслуженный артист России Александр Купцов умер после спектакля
Умер заслуженный артист России Александр Купцов. Информация об этом появилась на странице Казанского театра юного зрителя во «ВКонтакте».
Lenta.ru 06:38
Политика
Песков прокомментировал негативную тенденцию в российской демографии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле известно о негативной тенденции в демографии, и что это учитывалось при формировании национальных проектов, один из которых посвящен именно вопросам демографии и содержит ряд мер по поддержке.
Газета.Ru 07:43
Происшествия
Против экс-мэра Каспийска Джамалудина Омарова возбудили уголовное дело
Ранее «Регион online» сообщал, что в Дагестане бывшего мэра Каспийска и ныне депутата Омарова задержали силовики.
Регион online 06:41
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Советский спорт вчера в 14:52
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Политика
Полиция возбудила дело из-за драки Ляшко с соратником Зеленского
RT на русском 05:33
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Газета.Ru вчера в 05:46
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк пожелала удачи отчиму и Татьяне Навке
Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк Анна пожелала удачи отчиму Петру Чернышеву и Татьяне Навке на первом показе шоу «Аленький Цветочек».
Слово и Дело 05:36
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V готов учредить трастовый фонд для сына своей экс-супруги российской модели Оксаны Воеводиной, лишь бы не видеть и не слышать ребёнка, которого не считает своим, сообщает Daily Mail.
Рамблер 06:54
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Общество
Богомолову попытались сорвать премьеру спектакля в Москве
News.ru вчера в 17:40
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Кино
Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти
Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Авто
Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»
Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Молодой коммунар 05 ноября в 04:08
Армия и оружие
Великобритания закупит более 500 бронетранспортеров Boxer
ТАСС 05 ноября в 15:23
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Происшествия
В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов
В Ингушетии интернату для детей-инвалидов вернули угнанный несколько дней назад автомобиль.
Российская газета 07:29
Космос
Отложен первый запуск британских спутников связи OneWeb с Байконура
Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2020 год.
Известия 08:03
Политика
Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2»
Украина подаст в суд на Германию, если та внесёт изменения в своё законодательство, касающиеся газопровода «Северный поток — 2», заявил торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщило 7 ноября издание «Европейская правда».
REGNUM 07:38
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ
Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
OAnews 01:23
Экономика
Набиуллина объяснила, почему инфляция отклоняется от прогноза ЦБ
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, объяснила депутатам, почему инфляция в России отклоняется от целевого показателя и прогноза Банка России.
Российская газета 06:24
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Kinonews.ru вчера в 16:03
Космос
Аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство
Космический аппарат «Вояджер-2» покинул гелиосферу и вышел в межзвездное пространство, сообщает пресс-служба НАСА.
Хакасия-Информ 04 ноября в 22:43
Культура
Отец Децла назвал правдивым документальный фильм о сыне
Отец умершего рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр признался, что его очень тронул документальный фильм, снятый о сыне.
ФАН 06:21