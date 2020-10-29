ЦБ: в ближайшее время россияне выведут из банков триллионы рублей
Экономисты ожидают удвоение оттока сбережений из банков. Вкладчики уже вывели из банков 1,7 триллиона рублей из-за низких ставок по депозитам и в ближайшее время могут вывести еще 3,4 триллиона рублей, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).В источнике
Количественно сейчас достаточно сложно сказать, но качественно я с такими оценками экспертов согласна.
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Коммерсантъвчера в 05:48