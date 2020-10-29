FCA намеревается выпустить электрический пикап Ram

Ещё в августе генеральный директор FCA Майк Мэнли заявил, что компания в будущем может выпустить полностью электрический пикап, но это решение будет принято только в том случае, если будет иметь место уверенность в том, что подходящий момент настал, а внешние факторы в виде передовых трендов в мире автомобильной промышленности и общественного мнения не будут играть первоочередную роль.