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ЦБ: в ближайшее время россияне выведут из банков триллионы рублей

Lenta.ru
Югополис
Вятка-На-Сети
Вести.Ru
Konkurent.ru
Северпост
Новые Известия
Экономисты ожидают удвоение оттока сбережений из банков. Вкладчики уже вывели из банков 1,7 триллиона рублей из-за низких ставок по депозитам и в ближайшее время могут вывести еще 3,4 триллиона рублей, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).В источнике
Эльвира Набиуллинароссийский политик
Количественно сейчас достаточно сложно сказать, но качественно я с такими оценками экспертов согласна.
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