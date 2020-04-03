Коронавирус

ВедомостиВедомостиНабиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
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Набиуллина оценила потери экономики России от месяца каникул

Газета.Ru11:13

Набиуллина оценила влияние карантина на экономику России

REGNUM07:41

Набиуллина: нерабочий апрель может стоить России 1,5–2% ВВП

Коммерсантъ08:14

Поддержка российской экономики в условиях пандемии. Что предлагает ЦБ

ТАСС09:06

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

Ведомости07:49

ЦБ РФ оценил возможные убытки от месяца карантина в 1,5-2% ВВП в 2020 году

Интерфакс07:46

Глава ЦБ: месяц карантина обойдется российской экономике в 1,5-2% ВВП

URA.Ru08:52
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Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Энергетика

Путин заявил о готовности договариваться о сокращении нефтедобычи

Если какая-либо сделка и будет заключена, и в нее войдут как наиболее крупные "традиционные" участники ОПЕК+ (РФ и Саудовская Аравия), так и новые, в том числе США, объемы сокращения добычи в рамках такого пакта могут составить порядка 6-10 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 17:07
Здоровье

Врачи больницы в Петербурге попросили о помощи

Сотрудники Покровской больницы в Петербурге записали видеообращение, в котором попросили обеспечить их индивидуальными средствами защиты, препаратами и кислородными баллонами.
Свободная Пресса 11:55
Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс 19:05
Общество

В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

Власти Турции ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 16:41
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Культура

Сбербанк и Okko откроют доступ к бесплатной медиатеке «Когда все дома»

Отмечается, что в новой медиатеке будет открыт бесплатный доступ к спектаклям и виртуальным экскурсиям от ведущих театров и музеев «Искусство Онлайн».
Мой Брянск 08:49
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

Академик РАН: коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда

Человечеству стоит осознать, что коронавирус нового типа останется с ним навсегда.
Московский Комсомолец 18:17
Общество

Правительство утвердило правила поведения при режиме ЧС

Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству вводить режим чрезвычайной ситуации по всей стране.
Эхо Москвы 11:21
Хоккей

Овечкин и Василевский назвали звезд, в которых были влюблены

Sport24.ru вчера в 15:34
Политика

Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Недвижимость.RU 06:41
Общество

В Москве пригрозили штрафовать всех нарушителей режима изоляции

Ранее 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима всеобщей изоляции.
Lenta.ru вчера в 08:33
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс 17:56
Гаджеты

AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.
Astera 16:48
Энергетика

Трамп разрешил хранить нефть в стратегическом резерве

Нефтедобывающим компаниям США разрешат хранить нефть в государственном стратегическом резерве.
BFM.ru 18:25
Политика

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Lenta.ru 16:48
Общество

Четыре пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО 14:47
Кино

Стали известны детали ремейка «Обители зла»

Политика Сегодня 12:37
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Общество

Режим полной самоизоляции в Приморье ужесточат

В Приморье вынужденные выходные продлят до 30-го апреля. Режим полной самоизоляции усилят.
Общественное телевидение Приморья 06:24
Футбол

Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу

Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Свободная Пресса вчера в 12:22
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Выявлены члены ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — житель края и уроженец Дагестана, сообщили ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе ФСБ России.
REGNUM 05:52
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Заболевшая COVID-19 женщина записала слезное видеообращение

Заразившаяся коронавирусом жительница английского графства Линкольншир Шерон Кук записала видеообращение, в котором со слезами на глазах призывает всех оставаться дома.
РИА Новости 19:22
Экономика

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
РБК 07:17
Армия и оружие

В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Восьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 19:10
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Армия и оружие

Корабль «Сметливый» попал в книгу рекордов Вооруженных сил России

Сторожевой корабль «Сметливый» Черноморского флота включен в книгу рекордов Вооруженных сил России.
КП - Севастополь 05:25
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