Коронавирус
RuNews24.ruНабиуллина: Месяц карантина обойдется экономике России в 1,5-2% ВВП
Ранее специалисты НИУ ВШЭ оценили ущерб российской экономике от нерабочего апреля. По их словам, ожидается удар в 2-2,5% ВВП, однако впоследствии показатели должны вырасти.
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Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Транспорт
В РЖД отменят 53 поезда дальнего следования
В РЖД было принято решение временно отменить 53 поезда дальнего следования. Кроме того, сокращена периодичность рейсов 37 поездов.
Технологии
В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус
Пилотный проект применения тестов стартует в апреле в Москве и Московской области, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Политика
Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти
3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Армия и оружие
Военные ЦВО получат на вооружение БПЛА «Тахион»
Военнослужащие дислоцированной в Хакасии железнодорожной бригады ЦВО впервые получат на вооружение малые беспилотные аппараты "Тахион".
Здоровье
ВОЗ предупредила, что здоровым людям носить маски не нужно
ВОЗ сообщает, что здоровым людям маски не нужны, они не способны защитить их от коронавируса. Скорее они могут стать источниками инфекции.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Футбол
Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу
Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Политика
Познер заявил о комплексе неполноценности России перед Западом
В России давно существует некоторый комплекс неполноценности перед Западом, а именно по отношению к США, считает телеведущий Владимир Познер.
Армия и оружие
Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию
Последние из планируемых, девятый, десятый и одиннадцатый самолеты Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило Минобороны РФ.
Кино
Стали известны детали ремейка «Обители зла»
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Армия и оружие
Коронавирус гонит оккупантов домой: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
Режим повышенной готовности в Тульской области продлен до 12 апреля
Режим повышенной готовности в Тульской области продлен до 12 апреля. В силу вступили изменения в Указ Губернатора.
Биатлон
Фуркад о Логинове: хочу верить, что он на самом деле хороший парень
Происшествия
Под Красноярском опрокинулся междугородний автобус
Автобус, следовавший из Хакасии, опрокинулся на федеральной трассе "Енисей" в Красноярском крае, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
Футбол
Возобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок
Если изначально Союз был настроен завершить сезон в конце июня, даже специально ради этого перенеся Евро-2020 на следующее лето, то теперь у организации есть предложение доиграть оставшиеся матчи даже в августе.
Здоровье
Зараженных коронавирусом в Бурятии стало больше
Количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось за сутки на пять человек, сейчас в республике 30 подтвержденных случаев, еще у шести человек подозрение на COVID-19, сообщила пресс-службу регионального Минздрава.
Общество
Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру
Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
Шоу-бизнес
Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз
О прибавлении в семье радостный многодетный отец сообщил на своей странице в инстаграме, опубликовав два снимка с новорожденной малышкой на руках.
Наука
Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
Религия
РПЦ допустила празднование Пасхи в храмах без верующих
Празднование одного из главных праздников православных христиан — Пасхи в храмах может пройти без верующих.
Единоборства
Тренер Конора МакГрегора дал совет Тони Фергюсону
Тренер Конора МакГрегора, Джон Кавана, ответил на вопрос о том, стоит ли Тони Фергюсону соглашаться на бой с Джастином Гэйтжи, который на UFC 249 может заменить выбывшего Хабиба Нурмагомедова.
Шоу-бизнес
В клипе Ольги Бузовой снялась ее сестра
Ольгу Бузову поддержали коллеги по звездному цеху и родные, которые снялись в ее клипе на актуальную тему.