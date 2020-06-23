Экономика
Profinance.ruНабиуллина: ЦБ имеет возможность существенно снизить ставки
Банк России имеет возможность существенно смягчать денежно-кредитную политику (ДКП), то есть снизить ключевую ставку, без риска раскручивания «инфляционной спирали», заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
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У ЦБ, благодаря опыту прошлых лет, есть возможность смягчать денежно-кредитную политику более решительно без рисков обесценения сбережений и зарплат граждан. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.ТАССвчера в 06:49
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Набиуллина: ЦБ может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений
Коммерсантъвчера в 06:53
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