У ЦБ, благодаря опыту прошлых лет, есть возможность смягчать денежно-кредитную политику более решительно без рисков обесценения сбережений и зарплат граждан. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

Банк России имеет возможность существенно смягчать денежно-кредитную политику (ДКП), то есть снизить ключевую ставку, без риска раскручивания «инфляционной спирали», заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

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