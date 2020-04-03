Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНабиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»

Заемщикам следует обращаться в банки за "кредитными каникулами" осознанно, поскольку получить их можно только однократно. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции в пятницу.
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Набиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»

Российская газета09:18

Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами

Известия07:41

Глава ЦБ призвала граждан осознанно подходить к вопросу о кредитных каникулах

Интерфакс08:44

Набиуллина дала совет, когда пользоваться кредитными каникулами

REGNUM08:15

Банк России разъяснил, как будут работать кредитные каникулы из-за коронавируса

ПРАЙМ07:47

Глава Центробанка пообещала россиянам кредитные каникулы

Комсомольская правда09:00

В ЦБ призвали россиян осознанно пользоваться правом на кредитные каникулы

ТК Звезда07:32
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Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Происшествия

Стали известны подробности о первом пациенте, умершем от коронавируса во Владивостоке

Первым умершим от коронавируса в Приморье оказался 52-летний мужчина. Он с 23 марта проходил лечение в Дальзаводской больнице.
КП - Владивосток 08:09
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости 11:04
Общество

Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности

Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.
КП - Санкт-Петербург 16:42
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС вчера в 06:02
Здоровье

Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом

Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
АБН 09:54
Экономика

Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Ведомости 14:08
Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс 19:05
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 13:11
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия хотят стабилизации нефтяного рынка

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман желают стабилизации нефтяного рынка, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями американской энергетики в Белом доме, 3 апреля передает Reuters.
ИА Красная Весна 16:41
Общество

Академик РАН: новый коронавирус останется в мире навсегда

Москва, 4 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Коронавирус, пандемия которого охватила мир в настоящее время, закрепится в человеческой популяции на многие годы или даже навсегда и им переболеют не менее 70 процентов населения планеты, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».
REGNUM 18:18
Происшествия

В Мадриде полуголый мужчина с двумя мечами напал на полицию

Мужчина, вооруженный двумя мечами, был задержан Национальной полицией Испании в Мадриде, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 17:36
Происшествия

В Калуге выросло число условно положительных тестов на коронавирус

На карантине в больнице находятся 30 человек. Условно-положительные анализы 33 человек направлены на проверку.
REGNUM 04:19
Политика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля Президент России Владимир Путин в очередном обращении к гражданам сообщил о продлении нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 12:09
Экономика

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
РБК 07:17
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров

На фоне ограничений из-за пандемии коронавируса участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров.
Мой Брянск 04:31
Киберспорт

IGN в июне проведёт свою E3 с анонсами от THQ Nordic, 2K, SEGA и других издателей

В шоу примут участие различные издатели, в том числе THQ Nordic, 2K Games, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia и Devolver Digital.
Игромания.ру 18:28
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Экономика

Госдума утвердила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин предложил давать кредитные каникулы гражданам, которые пострадали от коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 01 апреля в 08:01
Единоборства

Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном 18 апреля

Vprognoze.ru 05:26
Игры

В апреле во время игры в GTA V можно будет получить $500 тысяч

Вашингтон, 4 апреля 2020, 02:15 — REGNUM Rockstar Games объявила, что все геймеры, которые будут зайдут в Grand Theft Auto Online в апреле 2020 года смогут получить в игре $500 тыс.
REGNUM 19:15
Кино

Премьеру «Топ Ган: Мэверик» отложили на декабрь из-за коронавируса

Компания Paramount Pictures решила перенести премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.
News.ru 04:07
Политика

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр./сутки, передает Reuters.
РБК 19:07
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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