Коронавирус
Российская газетаНабиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»
Заемщикам следует обращаться в банки за "кредитными каникулами" осознанно, поскольку получить их можно только однократно. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции в пятницу.
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Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Происшествия
Стали известны подробности о первом пациенте, умершем от коронавируса во Владивостоке
Первым умершим от коронавируса в Приморье оказался 52-летний мужчина. Он с 23 марта проходил лечение в Дальзаводской больнице.
Общество
Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам
В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Общество
Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности
Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Здоровье
Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом
Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
Экономика
Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей
Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Политика
Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия хотят стабилизации нефтяного рынка
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман желают стабилизации нефтяного рынка, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями американской энергетики в Белом доме, 3 апреля передает Reuters.
Общество
Академик РАН: новый коронавирус останется в мире навсегда
Москва, 4 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Коронавирус, пандемия которого охватила мир в настоящее время, закрепится в человеческой популяции на многие годы или даже навсегда и им переболеют не менее 70 процентов населения планеты, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».
Происшествия
В Мадриде полуголый мужчина с двумя мечами напал на полицию
Мужчина, вооруженный двумя мечами, был задержан Национальной полицией Испании в Мадриде, сообщили в ведомстве.
Происшествия
В Калуге выросло число условно положительных тестов на коронавирус
На карантине в больнице находятся 30 человек. Условно-положительные анализы 33 человек направлены на проверку.
Политика
Что случилось за день. Главные новости РБК
Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля Президент России Владимир Путин в очередном обращении к гражданам сообщил о продлении нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров
На фоне ограничений из-за пандемии коронавируса участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров.
Киберспорт
IGN в июне проведёт свою E3 с анонсами от THQ Nordic, 2K, SEGA и других издателей
В шоу примут участие различные издатели, в том числе THQ Nordic, 2K Games, Square Enix, SEGA, Bandai Namco, Amazon, Google Stadia и Devolver Digital.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Экономика
Госдума утвердила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин предложил давать кредитные каникулы гражданам, которые пострадали от коронавирусной инфекции.
Единоборства
Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном 18 апреля
Игры
В апреле во время игры в GTA V можно будет получить $500 тысяч
Вашингтон, 4 апреля 2020, 02:15 — REGNUM Rockstar Games объявила, что все геймеры, которые будут зайдут в Grand Theft Auto Online в апреле 2020 года смогут получить в игре $500 тыс.
Кино
Премьеру «Топ Ган: Мэверик» отложили на декабрь из-за коронавируса
Компания Paramount Pictures решила перенести премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.
Политика
Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр./сутки, передает Reuters.