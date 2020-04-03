Коронавирус
Российская газетаНабиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»
Заемщикам следует обращаться в банки за "кредитными каникулами" осознанно, поскольку получить их можно только однократно. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции в пятницу.
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Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Происшествия
В Челябинске задержана замминистра строительства
Челябинск, 3 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В Челябинске замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова задержана.
Культура
Cirque du Soleil покажет часовое шоу онлайн
Cirque du Soleil бесплатно покажет часовое шоу онлайн. Трансляция пройдет сегодня, 3 апреля, в 22.00 по московскому времени.
Политика
В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Закон о кредитных каникулах для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) одобрили в Госдуме.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Общество
Билл Гейтс рассказал, как побороть коронавирус в США
У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Общество
Собянин пояснил правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил общие правила передвижения жителей столицы на автомобилях в условиях коронавируса.
Финансы
Курс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Здоровье
В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям
Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Гаджеты
Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band
Происшествия
В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус
"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Общество
Пропуска на перемещение в Саратовской области введут с 10 апреля
Сегодня, 3 апреля, в саратовском правительстве проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
Игры
Появился трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3
Capcom представила трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3, а также объявила, что его главная героиня Джилл Валентайн появится в роли выжившей в Resident Evil: Resistance уже 17 апреля.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Здоровье
Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом
Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Экономика
В России предрекли резкий рост продаж водки из-за коронавируса
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предрек России резкий рост продаж водки из-за коронавируса.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Политика
Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом
Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Экономика
ВГТРК вошла в перечень системообразующих организаций экономики страны
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания вошла в перечень системообразующих организаций экономики страны.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
В Ижевске у пассажира лайнера Costa Magica выявили коронавирус
Коронавирус лабораторно подтвердился у жителя Ижевска – пассажира лайнера Costa Magica, у его семьи отрицательные результаты, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правильном питании во время пандемии
Роспотребнадзор поделился рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по правильному питанию во время пандемии коронавируса.
Общество
Названы самые востребованные на фоне пандемии коронавируса профессии
Самыми востребованными на период пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стали профессии в сфере медицины и фармацевтики.