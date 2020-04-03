Заемщикам следует обращаться в банки за "кредитными каникулами" осознанно, поскольку получить их можно только однократно. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции в пятницу.

Происшествия В Челябинске задержана замминистра строительства Челябинск, 3 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В Челябинске замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова задержана.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

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