Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНабиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»

Заемщикам следует обращаться в банки за "кредитными каникулами" осознанно, поскольку получить их можно только однократно. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции в пятницу.
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Набиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»

Российская газетавчера в 09:18

Набиуллина дала совет, когда пользоваться кредитными каникулами

REGNUMвчера в 08:15

Глава ЦБ призвала граждан осознанно подходить к вопросу о кредитных каникулах

Интерфаксвчера в 08:44

Глава Центробанка пообещала россиянам кредитные каникулы

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ПРАЙМвчера в 07:47

Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами

Известиявчера в 07:41

В ЦБ призвали россиян осознанно пользоваться правом на кредитные каникулы

ТК Звездавчера в 07:32
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Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
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В Челябинске задержана замминистра строительства

Челябинск, 3 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В Челябинске замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова задержана.
REGNUM вчера в 04:45
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Афиша Daily вчера в 14:14
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Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
РИА Новости вчера в 23:25
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Закон о кредитных каникулах для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) одобрили в Госдуме.
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Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

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Российская газета вчера в 09:21
Общество

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У США не получилось сдержать коронавирус прежде, чем он начал агрессивное распространение по стране, но еще остается возможность принятия важных решений, которые помогут спасти страну, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в колонке Washington Post.
Газета.Ru вчера в 08:07
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Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

Собянин пояснил правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил общие правила передвижения жителей столицы на автомобилях в условиях коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:05
Финансы

Курс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Rambler News Service вчера в 04:58
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 02 апреля в 06:02
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Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
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В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
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Газета.Ru вчера в 21:26
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Сегодня, 3 апреля, в саратовском правительстве проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
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Появился трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3

Capcom представила трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3, а также объявила, что его главная героиня Джилл Валентайн появится в роли выжившей в Resident Evil: Resistance уже 17 апреля.
Игромания.ру вчера в 03:35
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«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
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В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
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Самыми востребованными на период пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стали профессии в сфере медицины и фармацевтики.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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