Россияне должны осознано использовать право на кредитные каникулы. Прибегать к таким мерам следует, только если действительно нет возможности обслуживать долг. Такой совет гражданам страны дала в пятницу, 3 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн пресс-конференции.

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Общество Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 30 апреля Уважаемые жители Волгоградской области, эффективность принимаемых мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции зависит от каждого из нас и наших совместных действий.

Здоровье Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Политика Путин отметил значительные ресурсы Совбеза в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво заявил, что имеющиеся административные и информационные ресурсы необходимо направить на поддержку глав регионов, на которых выпала большая ответственность в работе по недопущению распространения нового коронавируса.

Здоровье Описан сценарий распространения коронавируса в РФ Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Футбол Каким будет наш футбол после пандемии. Готовимся к худшему Никто пока точно не знает, насколько затянется эпидемия коронавируса и как долго продлится тотальный карантин, в каких странах пик уже пройден, а каким ещё только предстоит с ним столкнуться, произойдёт ли вторая вспышка смертельно опасной болезни или человечеству удастся справиться с ней с первой попытки.

Общество У воспитателя Пермского суворовского училища выявлен коронавирус У воспитателя Пермского суворовского училища, находившегося дома в самоизоляции, по результатам экспресс-теста диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).