Коронавирус

ИзвестияИзвестияЦентробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами

Россияне должны осознано использовать право на кредитные каникулы. Прибегать к таким мерам следует, только если действительно нет возможности обслуживать долг. Такой совет гражданам страны дала в пятницу, 3 апреля, глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн пресс-конференции.
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Набиуллина дала советы по использованию «кредитных каникул»

Российская газета09:18

Центробанк призвал россиян не злоупотреблять кредитными каникулами

Известия07:41

Глава ЦБ призвала граждан осознанно подходить к вопросу о кредитных каникулах

Интерфакс08:44

ЦБ РФ рекомендует банкам создать сервисы проверки заявок на кредитные каникулы

Москва 2408:11

Банк России разъяснил, как будут работать кредитные каникулы из-за коронавируса

ПРАЙМ07:47

Глава Центробанка пообещала россиянам кредитные каникулы

Комсомольская правда09:00

В ЦБ призвали россиян осознанно пользоваться правом на кредитные каникулы

ТК Звезда07:32
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлен до 12 апреля

По данным на пятницу, в регионе подтверждено 9 случаев заражения коронавирусом. Инфицировано 7 взрослых и двое детей.
Интерфакс - Россия 09:11
Общество

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля.
Известия вчера в 10:37
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 30 апреля

Уважаемые жители Волгоградской области, эффективность принимаемых мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции зависит от каждого из нас и наших совместных действий.
МТВ онлайн 10:02
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

Губернатор Самарской области прокомментировал продление нерабочих дней

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для Самарской области как индустриального региона крайне важна работа крупных промышленных предприятий.
ГТРК Самара вчера в 14:40
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:48
Общество

В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве

ТАСС 07:07
Политика

В России третий губернатор за день ушел в отставку

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, он стал врио губернатора Архангельской области.
РБК вчера в 10:43
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Политика

Путин отметил значительные ресурсы Совбеза в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво заявил, что имеющиеся административные и информационные ресурсы необходимо направить на поддержку глав регионов, на которых выпала большая ответственность в работе по недопущению распространения нового коронавируса.
SM News 09:44
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в РФ

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
Моя Москва.онлайн 00:17
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Общество

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
RT на русском 09:26
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:37
Общество

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Газета.Ru 04:23
Футбол

Каким будет наш футбол после пандемии. Готовимся к худшему

Никто пока точно не знает, насколько затянется эпидемия коронавируса и как долго продлится тотальный карантин, в каких странах пик уже пройден, а каким ещё только предстоит с ним столкнуться, произойдёт ли вторая вспышка смертельно опасной болезни или человечеству удастся справиться с ней с первой попытки.
Чемпионат 10:00
Общество

У воспитателя Пермского суворовского училища выявлен коронавирус

У воспитателя Пермского суворовского училища, находившегося дома в самоизоляции, по результатам экспресс-теста диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).
RT на русском 09:18
Общество

На Украине в конце апреля планируют ослабить меры по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:33
Общество

Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:54
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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