Финансы
REGNUMНабиуллина допускает понижение ключевой ставки до 4,5%
По словам Набиуллиной, на заседании совета директоров Банка России 24 апреля рассматривался такой шаг, в будущем его рассмотрение также возможно. Напомним, что в последний раз Банк России понимал ключевую ставку сразу на 1 п.п. в 2015 году.
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