Тем не менее, восстановление экономики будет происходить плавно, и даже за третий и четвертый квартал не будет отыграно то падение, которое будет во втором квартале. Поэтому в целом по году мы ожидаем отрицательных темпов экономического роста.

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