Финансы
РБКНабиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки
На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году. До конца года совет директоров ЦБ проведет два заседания, посвященных ключевой ставке: в октябре и декабре.
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Здоровье
Названы продукты, которые помогут очистить сосуды
Сок граната при регулярном потреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30 процентов при условии, что продукт натуральный и хорошего качества.
Pro Город Ухта 07:32
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Здоровье
Ученые рассказали о вреде молока для пожилых людей
iReactor вчера в 16:16
Гаджеты
Замена экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов
Как выяснилось, клиенту при необходимости повторной замены экрана придется выложить 599 долларов, а это треть от стоимости смартфона в целом.
Astera вчера в 05:41
Футбол
Сегодня пройдут очередные матчи отбора к Чемпионату Европы 2020 года
Сборная России по футболу накануне разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Эхо Москвы 23:09
Политика
Зеленский поставил мировой рекорд по длительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский побил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции, пишет РИА Новости со ссылкой на украинский национальный реестр рекордов.
Ореанда-Новости 12:53
Игры
Epic – На этой неделе раздают Surviving Mars с DLC Space Race
Вместе с базовой версией Surviving Mars магазин пополнили и все дополнения, одно из которых – Space Race можно также скачать бесплатно.
Srnsk 16:12
Хоккей
Две шайбы Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу "Нэшвилла". Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин набрал в матче два очка, забросив две шайбы.
Газета.Ru 23:00
Политика
В МИД Нидерландов объяснили отказ от названия Голландия
В МИД Нидерландов рассказали, почему было принято решение отказаться от другого названия страны - Голландия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:23
Здоровье
Число жертв вейпов в США возросло до 26 человек
В Центре профилактики и контроля заболеваний США сообщили, что число погибших от употребления курительной смеси выросло до 26 человек.
РБК 19:46
Армия и оружие
Пять членов Совбеза ООН призвали Турцию остановить операцию в Сирии
Заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц, выступавший от имени пяти европейских стран, призвал призвал Турцию остановить операцию.
Коммерсантъ 15:47
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru 03:25
Кино
В прокат выходит комедия «Девушки бывают разные» с Дмитрием Нагиевым
Уже сегодня во всех кинотеатрах страны премьера приключенческой комедии «Девушки бывают разные» с Дмитрием Нагиевым и Зоей Бербер в главных ролях.
Телеканал ОТВ 13:11
Шоу-бизнес
Беременная Решетова ответила на вопрос о замужестве с Тимати
Модель Анастасия Решетова ответила на вопрос подписчиков о том, узаконены ли их отношения с рэпером Тимати.
iReactor 21:38
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России
Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
RuNews24.ru 02:20
Шоу-бизнес
В день рождения жены Сергей Жуков выложил ее откровенное фото
Солист популярной группы «Руки Вверх» трогательно поздравил с днем рождения свою супругу.
Волга-Медиа вчера в 03:36
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Происшествия
В Москве задержали организатора преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей
Организатор преступной группы задержана в Москве. Об этом сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ТАСС 23:05
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 09:40
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Общество
Абэ призвал принять меры для защиты населения перед тайфуном «Хагибис»
Премьер Японии Синдзо Абэ призвал правительство принять меры для обеспечения безопасности жителей в связи с приближением мощного тайфуна "Хагибис".
РИА Новости 23:10
Происшествия
Суд закрыл заседание об аресте подозреваемого в расчленении девушки в Чите
Центральный районный суд Читы закрыл заседание по вопросу ареста Цырен-Доржи Цыренжапова, который подозревается в убийстве и расчленении 18-летней девушки в Чите.
Чита.Ру 23:04
Наука
На возникновение рака не влияет красное и переработанное мясо
Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru 08 октября в 00:45
Наука
Современная криптография: заботы спецслужб и инструменты для бизнеса
Долгое время криптография была прерогативой политиков, дипломатов и военных.
Naked Science 08:28